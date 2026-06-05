Großer Transfer-Wirbel um FC Bayern und Toptalent

Philipp Heinemann 05.06.2026 • 22:20 Uhr Der FC Bayern beschäftigt sich angeblich mit der Verpflichtung eines Toptalents - doch zu dem jungen Star des FC Liverpool tauchen widersprüchliche Berichte auf.

Rund um den FC Bayern sind erstaunliche und teils widersprüchliche Transfergerüchte aufgetaucht. Wie mehrere englische Medien übereinstimmend berichten, soll sich der deutsche Rekordmeister mit einer Verpflichtung von Toptalent Rio Ngumoha beschäftigen.

Der Tenor ist dabei eindeutig: Der hochveranlagte englische Youngster des FC Liverpool wird unter anderem bei The Atheltic und bei der BBC als unverkäuflich beschrieben. Von konkreten Kontakten ist dabei obendrein noch nicht die Rede.

Gleichzeitig widerspricht Sky in Deutschland allerdings und berichtet, dass sich die Münchner und der 17-Jährige schon Ende Mai auf einen Deal geeinigt hätten – ein möglicher Transfer aber am Donnerstag aus nicht näher erläuterten Gründen nicht zustande kam.

Holt Bayern auch einen Díaz-Erben der Reds?

Rio Ngumoha ist ein Spieler für die offensiven Außenpositionen, er kann auf beiden Seiten spielen. Die Bayern hatten sich zuletzt auch schon mit Flügelspieler Anthony Gordon – der sich für einen Wechsel zum FC Barcelona entschied – beschäftigt. Auch der PSV-Star Ismael Saibari, mit dem eine Einigung erzielt worden sein soll, kann auf den Außen spielen.

Es handelt sich offensichtlich um eine Position, auf der sich die Bayern verstärken möchten. Auch Sportvorstand Max Eberl hatte Ende Mai gesagt: „Wir sind uns einig, dass wir einen Offensivspieler machen, wenn er zu finanzieren ist.“

Ngumohas Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 30 Millionen Euro. Dass die Reds ihn allerdings ziehen lassen, erscheint mindestens unwahrscheinlich.

Vor allem nach München, wo der frühere Liverpooler Luis Díaz auf Anhieb zu einem der wichtigsten und besten Spieler wurde. Der Transfer wurde später von diversen englischen Experten kritisch hinterfragt. Mit dem jungen Ngumoha hat Liverpool mittlerweile aber mindestens einen potenziellen Erben gefunden.