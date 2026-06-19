Transfermarkt: 100 Millionen! Liverpool macht wohl bei Diomande ernst

Lars Hinzberg 19.06.2026 • 10:57 Uhr RB Leipzig hat wohl ein 100-Millionen-Angebot für Yan Diomande abgelehnt. Der interessierte Topklub könnte aber noch einmal nachlegen.

Der FC Liverpool hat eine 100-Millionen-Offerte für Ausnahmespieler Yan Diomande abgegeben, ist damit bei RB Leipzig jedoch abgeblitzt. Das berichtet Sky.

Ein erstes Angebot in Höhe von 90 Millionen Euro Ablöse und zehn Millionen in potenziellen Boni soll RB umgehend abgelehnt haben.

Diomande weckt große Begehrlichkeiten

Sky berichtet allerdings auch, dass Liverpool plant, zeitnah ein neues und verbessertes Angebot für den Offensivspieler abzugeben. Die persönlichen Vertragsbedingungen von Diomande seien den Reds bekannt. In dieser Hinsicht rechnet der Verein demnach nicht mit Problemen, sollte eine Einigung mit RB erzielt werden.

Auch Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain soll an Diomande interessiert sein, zu diesem Zeitpunkt aber noch kein Angebot abgegeben haben.

Diomande spielt für die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste und trifft bei der WM mit den Ivorern am 2. Gruppenspieltag auf Deutschland (Samstag, 22 Uhr im LIVETICKER).

Liverpool: Munoz-Transfer schon fix

Derweil wurde am Donnerstagabend auch ein namhafter Transfer zum FC Liverpool offiziell: Außenbahnspieler Víctor Munoz wechselt von CA Osasuna zu den Reds.

Über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine genauen Angaben. Lediglich von einem „langfristigen Vertrag“ ist die Rede. Die Ablöse soll bei circa 40 Millionen Euro liegen. Damit übertrumpfte Liverpool Ligarivale Newcastle United. Die Magpies sollen sich bereits tagelang in fortgeschrittenen Gesprächen befunden haben, ehe der LFC dazwischengrätschte.

Munoz gelang in der vergangenen Saison in La Liga der Durchbruch beim Abstiegskandidaten Osasuna. Mit sechs Toren und zwei Vorlagen ist zwar auf Ebene der reinen Scorerpunkte noch Luft nach oben, aber alleine mit seinen Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins wusste er zu überzeugen.