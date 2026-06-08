Zu diesem Transfer rät Thomas Müller dem FC Bayern

Conrad Fröhlich 08.06.2026 • 21:09 Uhr Der Poker um Eintracht-Star und Nationalspieler Nathaniel Brown ist im vollen Gange. Bayern-Legende Thomas Müller spricht sich für einen Brown-Wechsel zum FCB aus.

Thomas Müller würde einen Wechsel von Nathaniel Brown zum FC Bayern begrüßen. Laut der Bayern-Legende habe Brown die Chance, sich bei den Münchnern durchzusetzen.

Auf die Frage, ob der FC Bayern einen 22 Jahre alten Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt gebrauchen könnte, hatte Müller eine klare Antwort. „Ja“, meinte der Weltmeister von 2014 bei einem Termin, bei dem er als Markenbotschafter eines Nahrungsergänzungsmittelherstellers vorgestellt wurde.

„Es kommt immer darauf an, natürlich: Management, Vertragssituation – da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so aus, was den Preis betrifft“, wird Müller, der aktuell bei den Vancouver Whitecaps unter Vertrag steht und bei der WM als TV-Experte im Einsatz ist, von t-online zitiert.

Ein paar Bedenken äußerte der 36-Jährige jedoch. „Wenn du als Spieler zum FC Bayern wechselst, hast du aber auch immer brutale Konkurrenz.“ Dennoch sei Brown ein Spieler, „der auf jeden Fall interessant ist. Ich glaube, das sieht jeder“.

Poker um Brown-Ablöse

Brown hat sich mit starken Leistungen bei der SGE ins Visier des Rekordmeisters gespielt. Der schnelle Außenverteidiger wirft dabei nicht nur sein Tempo in die Waagschale, sondern überzeugt auch mit Spielintelligenz und Übersicht.

Nach SPORT1-Informationen haben sich Brown und der FC Bayern bereits mündlich über einen Wechsel geeinigt. Knackpunkt eines möglichen Transfers dürften die verschiedenen Vorstellungen der Ablösesumme werden.

Dem Vernehmen nach will der FCB den Linksverteidiger für 50 Millionen Euro nach München holen, während die Hessen sich einen Preis von 60 bis 65 Millionen Euro vorstellen sollen.