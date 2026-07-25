BVB dementiert El-Mala-Berichte: "Falschinfos"

Julius Schamburg 25.07.2026 • 19:11 Uhr Nils-Ole Book kommentiert die Transfergerüchte um Said El Mala. Der BVB-Funktionär spricht von einer "Fülle an Falschinfos".

Nils-Ole Book hat sich zu den Transfergerüchten um Said El Mala geäußert und die jüngsten Berichte zum Teil dementiert.

„Grundsätzlich ist, glaube ich, jedem bewusst, dass wir nicht Spieler kommentieren, die keine Spieler von Borussia Dortmund sind. Das ist ganz klar“, sagte Book am Samstag bei Sky im Rahmen des Testspiels gegen Fortuna Düsseldorf (1:2).

Book spricht von „Falschinfos“

„Ich freue mich, dass wir bei Borussia Dortmund so die Reihen geschlossen haben und zusammenhalten, dass nichts mehr nach außen kommt, weil die Fülle an Falschinfos in den letzten Tagen schon sehr beachtlich ist“, wurde der 40-Jährige deutlich.

Sky hatte zuletzt von einem Angebot über 42 Millionen Euro berichtet, wovon allerdings nur 26 Millionen Euro als Fixsumme vorgesehen waren. Acht Millionen in Boni sollen an leicht erfüllbare Bedingungen geknüpft gewesen sein, acht weitere Millionen an schwer zu erfüllende Bedingungen.

Laut Bild bot der BVB 34 Millionen plus sechs Millionen Zusatzzahlungen. Der Geissblog hingegen berichtet mit Verweis auf eigene Informationen, dass Köln intern entschieden habe, El Mala in diesem Transferfenster gar nicht mehr abzugeben, und der BVB leer ausgeht.

BVB: Adeyemi-Verkauf spült Geld in die Kassen

Wie SPORT1 weiß, beschäftigen sich die Westfalen nach wie vor mit einer Verpflichtung von El Mala. Der Offensivspieler, der beim 1. FC Köln noch bis 2030 unter Vertrag steht, ist durchaus offen für einen Wechsel nach Dortmund.

Interesse am 19-Jährigen hat der BVB schon seit längerer Zeit, einen ersten Kontakt zwischen Klub und Spieler gab es schon vor Monaten.