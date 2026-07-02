FC Bayern: Nathaniel Brown ist bereits in München

Johannes Behm , Julius Schamburg 02.07.2026 • 09:58 Uhr Der nächste Bayern-Transfer steht kurz vor dem Vollzug. Nathaniel Brown befindet sich bereits in München.

Nathaniel Brown befindet sich für seinen Medizincheck bereits in München. In den sozialen Medien kursieren mehrere Videos, die den deutschen Nationalspieler im Auto am Krankenhaus Barmherzige Brüder zeigen.

Dort führt der FC Bayern Medizinchecks für seine Neuzugänge durch. Browns Transfer von Eintracht Frankfurt zum deutschen Rekordmeister steht damit unmittelbar vor dem Vollzug. Nur der Medizincheck stand bis zuletzt noch aus, ansonsten sind sich alle Parteien über sämtliche Details einig. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Wie SPORT1 Ende Juni berichtet hat, umfasst die Ablöse bis zu 55 Millionen Euro. Diese Summe beinhaltet mögliche Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro. Beim Rekordmeister unterzeichnet Brown einen Vertrag bis 2031.

Brown wollte nur zum FC Bayern

Nach SPORT1-Informationen werden mindestens zehn Prozent der Ablöse an den 1. FC Nürnberg gehen. Der Zweitligist sicherte sich eine Weiterverkaufsklausel, als er Brown 2024 nach Frankfurt ziehen ließ.