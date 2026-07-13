Transfermarkt: Barca-Boss bestätigt Adeyemi-Wechsel

Moritz Thienen 13.07.2026 • 07:48 Uhr Karim Adeyemi steht kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Jetzt spricht Barca-Boss Joan Laporta und bestätigt den Wechsel.

Der Wechsel von Karim Adeyemi zum FC Barcelona scheint nur noch Formsache zu sein! Barca-Präsident Joan Laporta äußerte sich am Rande der Fußball-WM und bestätigte den Wechsel des Flügelspielers von Borussia Dortmund.

„Wir freuen uns sehr auf Adeyemi. Wir hatten schon seit längerem ein Auge auf ihn geworfen. Er ist torgefährlich und schnell, und Deco hat die Verpflichtung sehr gut abgewickelt“, sagte Laporta in Dallas vor diversen Journalisten.

Damit bestätigte der Barca-Präsident, was SPORT1 schon vor kurzem berichtet hatte. Der Wechsel von Adeyemi nach Katalonien ist so gut wie perfekt. Der BVB und die Katalanen haben sich auf eine Sockelablöse von 22 Millionen Euro geeinigt – plus neun Millionen Euro Boni. Zusätzlich erhalten die Schwarz-Gelben eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 35 Prozent. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Vorbehaltlich des Medizinchecks ist der Deal somit durch. Beim BVB besitzt der 24-Jährige noch einen Vertrag bis 2027. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge bekommt der Offensiv-Spieler in Barcelona einen Vertrag bis 2031.

BVB stellt Adeyemi für Medizincheck frei

Um den Medizincheck zu absolvieren, ist Adeyemi auch schon nach Spanien gereist. Dafür hatten ihn die Dortmunder am Sonntag für ihren Saisonauftakt freigestellt.

„Karim Adeyemi und Kjell Wätjen fehlen heute bei der Leistungsdiagnostik. Beide Spieler sind für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt“, teilte der BVB am Sonntag mit.