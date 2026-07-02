Transfermarkt: Real-Star wohl in Manchester angeboten

SPORT1 02.07.2026 • 10:17 Uhr Real Madrid hat Eduardo Camavinga angeblich Manchester City angeboten. Die Engländer prüfen das Angebot, während José Mourinho in Spanien derweil den Kaderumbau vorantreibt.

Eduardo Camavinga könnte Real Madrid in diesem Transferfenster verlassen. Laut Informationen der spanischen Zeitung Marca gab es in den vergangenen Stunden direkte Kontakte zwischen den Blancos und Manchester City. Real soll den französischen Mittelfeldspieler aktiv angeboten haben.

Brisantes Detail: Der Vorstoß soll die Zustimmung von José Mourinho haben, der seit seinem Comeback bei Real Madrid den Kader neu sortiert. Camavinga gilt in England wegen seiner Dynamik, Athletik und Reichweite als ein in der Premier League besonders gefragtes Profil.

Beim Team aus Manchester wird das Angebot dem Bericht zufolge intern bewertet – ein Abschluss ist damit noch nicht verbunden. Fest steht jedoch, dass City sich auf dem Markt weiter nach Mittelfeld-Puzzleteilen umschaut und bereits andere Namen auf dem Zettel hat.

Reals Umbau: Einige Abgänge sind bereits fix

In Madrid sind die ersten Personalentscheidungen derweil schon gefallen. Dani Carvajal und David Alaba verabschieden sich nach Klubangaben zum Ende ihrer Verträge. Dani Ceballos hat seinen Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst und ist ab sofort frei.