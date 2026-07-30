Uli Hoeneß mit klaren Worten: "Wir müssten bescheuert sein"

Stefan Kumberger , Philipp Heinemann 30.07.2026 • 22:17 Uhr Uli Hoeneß reagiert mit Belustigung auf die Gerüchte um Michael Olise. Nicht einmal mit dem "Kaiser von China" würde der FC Bayern verhandlen.

Uli Hoeneß hat die Transferspekulationen um Michael Olise mit großer Belustigung beiseite gewischt. Der Ehrenpräsident des FC Bayern schloss einen Verkauf des französischen Superstars einmal mehr kategorisch aus.

„Ich habe mich totgelacht“, sagte Hoeneß am Rande des Testspiels gegen den FC Rottach-Egern (15:0). Olise war in den vergangenen Wochen wiederholt mit Real Madrid in Verbindung gebracht worden, die L’Equipe in Frankreich sagte dem Offensivspieler gar die Bereitschaft für einen Wechsel nach.

„Ich nachgeschaut, wie lange der Vertrag ist, noch drei Jahre“, erklärte Hoeneß: „Das ist für mich überhaupt kein Thema. Da könnte jetzt der Kaiser von China kommen und wir würden mit ihm noch nicht mal reden.”

Hoeneß schwärmt vom besten Trio der Welt

Selbes gelte für Luis Díaz, der das Interesse des saudi-arabischen Topklubs Al-Hilal geweckt haben soll. „Wir müssten doch bescheuert sein“, sagte Hoeneß über einen möglichen Verkauf: „Da gibst du 70 Millionen aus und nimmst 120 ein und dann rennst du anderen hinterher, von denen du nicht weißt, wie sie bei uns einschlagen.“

Der FC Bayern befinde sich in der glücklichen Lage mit Olise, Díaz und Harry Kane „das beste Trio auf der Welt zu haben.“ Man müsse „mit dem Klingelbeutel geschlagen“ sein, wenn man über einen Transfer auch nur nachdenke.