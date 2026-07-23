FC Bayern: Neuer Bericht zu Olise - so denken die Bosse

Julius Schamburg , Vincent Wuttke 23.07.2026 • 07:52 Uhr Neue Dynamik in der Causa Michael Olise. Kylian Mbappé soll einem Bericht zufolge vom Star des FC Bayern "positive Signale" bezüglich eines Wechsels nach Madrid erhalten haben.

Seit Wochen wird Michael Olise mit Real Madrid in Verbindung gebracht – nun soll es weitere Entwicklungen geben.

Nach Informationen der Bild hat Nationalmannschaftskollege Kylian Mbappé den Präsidenten von Real Madrid, Florentino Pérez, darüber informiert, dass er von Olise positive Signale bezüglich eines Wechsels erhalten habe. Das Gespräch soll nach der WM-Halbfinalniederlage Frankreichs gegen Spanien (0:2) stattgefunden haben.

Dem Bericht zufolge ist Mbappé ein großer Befürworter eines Olise-Wechsels. Der Stürmer soll dem Bayern-Star vom Leben in Madrid vorgeschwärmt und versichert haben, dass Real ihn brauche.

Nimmt Real Madrid Abstand?

Einen Vorstoß der Madrilenen soll es allerdings noch nicht gegeben haben. Wie The Athletic, der für gewöhnlich gut informierte Ableger der New York Times, unter Berufung auf Quellen mit engen Verbindungen zum Klub berichtet, wird es diesen in nächster Zeit auch weiterhin nicht geben.

Dem Bericht zufolge hat Real Madrid von einer Verpflichtung des Franzosen in diesem Transfersommer Abstand genommen. Die Bosse um Präsident Florentino Pérez würden einen Sommertransfer Olises „als nicht realistisch ansehen“, so schreibt es The Athletic.

Olise werde demnach erst ein Thema in der Zukunft. Zuletzt hatte ein brisanter Bericht der französischen Tageszeitung L’Équipe für Aufsehen gesorgt,wonach der Linksfuß „Lust auf Real Madrid“ hätte.

FC Bayern will hart bleiben

Nach SPORT1-Informationen wollen und werden die Münchner in einem möglichen Poker hart bleiben. Die Berichte aus dem Ausland sehen die Bosse gelassen. Weder Olise noch sein Berater sind auf die Münchner zugekommen, um einen Wechsel zu forcieren.

Vor allem Dayot Upamecano soll sich stark für einen Verbleib seines französischen Teamkollegen einsetzen. „Er bleibt, er bleibt“, hatte der Innenverteidiger während der WM in Nordamerika gesagt.

Das Interesse von Real an dem Linksfuß ist bereits seit Wochen in der Welt. Auslöser war die Ansage von Präsident Florentino Pérez, der im Rahmen seines Wahlprogramms einen Transfer für 150 Millionen Euro versprochen hatte.

Hoeneß: „Er bleibt unverkäuflich“

Im Mai hatte Reals neuer Cheftrainer José Mourinho das DFB-Pokal-Finale zwischen Bayern und Stuttgart (3:0) besucht. Ob er auch wegen Olise nach Berlin gereist war?

„Der kann fünf Augen auf Olise werfen, der kriegt ihn nicht. Er bleibt unverkäuflich. Ich werde ihn (Mourinho, Anm. d. Red.) hoffentlich nicht treffen, weil die Reise aus Madrid hätte er sich sparen können“, sagte Uli Hoeneß schon damals in Bezug auf ein mögliches Real-Interesse.

Sollten sich Mbappés Aussagen bewahrheiten, könnte die Causa Olise eine ganz neue Dynamik bekommen.