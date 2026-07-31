Warum hat Dusan Vlahovic eigentlich keinen Klub?

Maximilian Lotz 31.07.2026 • 15:31 Uhr Ende Juni lief der Vertrag von Dusan Vlahovic bei Juventus Turin aus, weil man sich nicht auf eine Verlängerung einigen konnte. Doch auch fast einen Monat später ist der Topstürmer noch immer ohne neuen Verein.

Auf den ersten Blick ist alles unverändert. Noch immer steht beim Instagram-Account von Dusan Vlahovic unter seinem Kürzel DV9 „Juventus Football Club & Serbia“. Dabei ist der 26-jährige Serbe seit Anfang Juli offiziell vereinslos.

Mit einem auf 35 Millionen Euro taxierten Marktwert gilt Vlahovic laut transfermarkt.de aktuell als wertvollster Spieler ohne Klub. Was fast zwangsläufig zu der Frage führt: Warum ist so jemand im besten Fußballeralter aktuell ohne Arbeitgeber?

Bei der Suche nach einer Antwort hilft ein Blick zurück ins Frühjahr. Aufgrund großer Differenzen bei den Gehaltvorstellungen konnte sich Vlahovic mit Juventus Turin nicht auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags einigen.

Gerüchteküche um Vlahovic brodelt

Vlahovics Forderungen lagen laut Medienberichten bei acht Millionen Euro plus Provisionen und Unterschriftsprämie. Giorgio Chiellini, Juves Direktor Fußballstrategie, erklärte damals: „Vlahovic hing bis zuletzt an Juve. Bei den Zahlen, die er fordert, wird er nicht in Italien bleiben.“

In der Tat brodelte seither die Gerüchteküche. Die Manchester Evening News schrieben Vlahovic zuletzt in Richtung England und meinten, „ManUnited kann Millionen sparen mit der Verpflichtung eines der besten Stürmer Europas“.

Während diese Spekulation recht vage ist, gab es vor allem aus der Türkei konkretes Interesse. Besiktas Istanbul soll Vlahovic schon vor mehreren Tagen ein Angebot unterbreitet haben.

„Die Geduld schwindet allmählich“, schrieb nun die Gazzetta dello Sport angesichts des Zögerns von Vlahovic.

Vlahovic hofft auf Anruf eines Topklubs

Der türkische Topklub soll den 41-maligen serbischen Nationalspieler mit einem Jahresgehalt von zehn Millionen Euro und einer Unterschriftsprämie in Höhe von fünf Millionen locken.

Trainer Vincenzo Italiano, unter dem Vlahovic bei der Fiorentina spielte, soll sich für den Deal starkgemacht haben. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Doch Vlahovic sieht seine Zukunft wohl lieber in einer europäischen Topliga. Laut Gazzetta hoffe er bis Ende August noch auf einen Anruf von Klubs wie Atlético Madrid, Barcelona oder dem FC Bayern.

Eberl: „Unser Kader steht“

Zwar wurde Vlahovic in der Vergangenheit immer wieder mal mit den Münchnern in Verbindung gebracht, dass sich der deutsche Rekordmeister nun allerdings meldet, gilt als unwahrscheinlich.

Mit der Verpflichtung von Ismail Saibari haben die Bayern ihre Kaderplanung in der Offensive abgeschlossen, das bekräftigte Sportvorstand Max Eberl auch in dieser Woche bei der Vorstellung von Nathaniel Brown. „Unser Kader steht“, sagte Eberl am Rande der Vorbereitung am Tegernsee.

Für Vlahovic könnte sich unterdessen eine überraschende Option ergeben. Wie die Gazzetta berichtet, habe Juve-Coach Luciano Spalletti die Hoffnung auf eine Rückkehr von Vlahovic nicht aufgegeben und werde dies wahrscheinlich auch nicht tun, „bis er ihn in einem anderen Trikot sieht“. Spalletti soll zudem erneut den Kontakt zu Vlahovic gesucht haben.

Überraschende Option für Vlahovic?

In viereinhalb Jahren hat der 1,90 Meter große Mittelstürmer in 168 Partien für die „Alte Dame“ 68 Tore erzielt. Dass er in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend nur auf zehn Treffer kam, lag auch an langwierigen Adduktorenproblemen.

Letztlich waren es auch seine Tore, die Juve in einer insgesamt verkorksten Saison mit verpasster Champions-League-Teilnahme fehlten.