Wildert Arbeloa bei Real?

Johannes Vehren 29.07.2026 • 17:01 Uhr Álvaro Arbeloa ist neuer Trainer des FC Fulham und möchte sein Team verstärken. Hierbei soll er einen Stürmer von Real Madrid im Kopf haben.

Wechselt ein Stürmer von Real Madrid in die Premier League? Wie die Marca berichtet hat, soll Gonzalo Garcia auf der Liste des FC Fulham stehen. Der neue Trainer der Engländer, Álvaro Arbeloa, arbeitete bereits in der vergangenen Saison während seines Intermezzos bei den Königlichen mit dem 22-Jährigen zusammen.

Dem Bericht zufolge soll der Coach intern deutlich gemacht haben, dass Garcia sein Wunschspieler ist, denn es heißt: „Álvaro Arbeloa will Gonzalo Garcia – egal was passiert.“

Wird die Ablösesumme zum Knackpunkt?

Knackpunkt könnte jedoch die Ablösesumme werden, denn Fulham rechnet wohl mit einer Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro.