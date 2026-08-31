Transferpoker: Bei Nick Woltemade kommt Schwung rein

Manfred Sedlbauer , Philipp Heinemann 31.08.2026 • 19:29 Uhr Nick Woltemades Zukunft ist kurz vor dem Deadline Day völlig offen. Das Interesse eines italienischen Topklubs ändert die Gemengelage grundlegend.

Der Transferpoker um den deutschen Nationalspieler Nick Woltemade nimmt Schwung auf. Nach Informationen von SPORT1 hat der italienische Topklub Juventus Interesse an dem Stürmer von Newcastle United angemeldet.

Noch um die Mittagszeit lag Woltemade kein konkretes Angebot vor, er plante mit einem Verbleib in England. Doch nun ist die Zukunft des 24-Jährigen einen Tag vor dem Deadline Day völlig offen.

Wie Sky in Deutschland und die Gazzetta dello Sport in Italien berichten, sind sich die Vereine über einen Wechsel sogar schon einig. Noch unklar ist, wie sich Woltemade selbst entscheiden wird (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker).

Wechselt auch Woltemade? Stürmer-Rochade schon im Gange

Der ursprüngliche Plan des Mittelstürmers sah vor, sich unter dem neuen Trainer Matthias Jaissle bei Newcastle durchzusetzen. Sollte es nun jedoch zu einem Wechsel kommen, gilt ein Leihgeschäft als das wahrscheinlichste Modell.

Newcastle hat sich derweil angeblich bereits dazu entschieden, mit Matias Fernandez-Pardo einen neuen Angreifer für das Zentrum zu holen. Der Spieler von LOSC Lille soll den Magpies 60 Millionen Euro wert sein. Bei Juve entsteht Berichten zufolge auf den letzten Metern der Transferphase gleichzeitig wohl eine Lücke im Sturmzentrum, da Jonathan David vor einem Wechsel zu Atlético Madrid stehen soll.

Der ehemalige Werder-Profi Woltemade war im Sommer 2025 vom VfB Stuttgart für rund 80 Millionen Euro in die Premier League gewechselt. Nach einem guten Start verlor er jedoch seinen Stammplatz und kam meist nur noch zu Kurzeinsätzen.