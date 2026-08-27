Transfers? So plant der FC Bayern bis zum Deadlind Day

Dominik Hager 27.08.2026 • 19:54 Uhr Beim FC Bayern herrscht wenige Tage vor Transferschluss keine Hektik, auch wenn der eine oder andere noch gehen darf. Ein Hintertürchen lässt sich Max Eberl auch bei den Zugängen offen.

Der FC Bayern hat einen Großteil seiner Transfer-Hausaufgaben längst erledigt. Nach den frühzeitigen Verpflichtungen von Nathaniel Brown und Ismael Saibari haben sich Max Eberl und Co. dem Thema Spielerverkäufe gewidmet. Wenige Tage vor dem Deadline Day (1. September) stehen möglicherweise noch weitere Abgänge bevor.

Weiterhin ein heißer Kandidat ist diesbezüglich Sacha Boey. „Bei Sacha haben wir klar kommuniziert, was unsere Gedanken sind. Wir würden ihn gerne abgeben“, machte Sportvorstand Eberl deutlich. Daher sei der Franzose auch bei den letzten Marketing-Maßnahmen nicht dabei gewesen. „Was dann bis zum 1. September passiert, wird man sehen“, ließ er die Zukunft des Rechtsverteidigers offen.

Während Joao Palhinha verkauft werden konnte und Bryan Zaragoza zu Espanyol Barcelona wechselt, gibt es bei Boey kaum konkrete Spuren. Das türkische Portal Fanatik berichtete jüngst, dass sich die Tür zu Ex-Klub Galatasaray nochmal öffnen könnte – allerdings nur, wenn Roland Sallai oder Wilfried Singo gehen. Das Fenster für Wechsel in die Türkei ist noch bis zum 4. September offen.

FC Bayern zieht Ibrahimović-Wechsel in Erwägung

Im Raum steht zudem ein Abschied von Arijon Ibrahimovic. „Arijon hat trotz des Abstiegs eine sehr gute Saison bei Heidenheim gespielt. Er hat uns gefallen von der Intensität und wie er sich weiterentwickelt hat“, lobte Eberl zwar, deutete aber auch einen Plan B an.

„Er war die Vorbereitung hier und hat sehr viel Spielzeit gehabt. Jetzt merkt man aber, dass es für ihn doch schwerer werden könnte. Deswegen sind wir dafür offen, wenn etwas da ist, das für beide Beteiligten interessant ist“, führte er aus.

Ibrahimovic sollte die Saison eigentlich als Backup für Luis Diaz beim FC Bayern bestreiten, jedoch könnte es nun zur Wende kommen. Nach SPORT1-Informationen möchten die Bayern den 20-Jährigen lieber verkaufen als verleihen, um ihre Transfer-Bilanz aufzubessern.

Sky nannte Atalanta Bergamo als Interessent an einer festen Verpflichtung. Der SV Werder Bremen soll an einer Leihe interessiert sein.

Eberl schließt weitere Verpflichtungen nahezu aus

Wenngleich die Bayern-Offensive bei einem Ibrahimovic-Abschied noch dünner besetzt wäre, sind Neuverpflichtungen bis zum Transferschluss laut Eberl zu „99 Prozent“ ausgeschlossen.

Der Sportvorstand ließ sich allerdings ein kleines Hintertürchen offen. „Solange ein Transfermarkt offen ist – und ehe ich jetzt 100 Prozent sagen würde und nachher sollte ein Spieler kommen, der mir ablösefrei geschenkt wird -, halte ich es mit 99 Prozent“, schilderte der Bayern-Kaderplaner.