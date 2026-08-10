Fix! Liverpool verpflichtet Barca-Kapitän

Nach acht Jahren beim FC Barcelona zieht es Ronald Araújo in die Premier League. Wie der FC Liverpool am Montagabend offiziell bekanntgab, kommt der Abwehrspieler für eine Saison auf Leihbasis an die Anfield Road.
Liverpool holt Barca-Kapitän!
„Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich freue mich sehr, bei diesem traditionsreichen Verein zu sein“, wird Araújo in der Vereinsmitteilung zitiert.
Bei seinem Stammverein Barcelona steht der 27-Jährige noch bis 2031 unter Vertrag. Berichten zufolge haben sich die Reds für Araújo auch eine Kaufoption gesichert, die bei beachtlichen 55 Millionen Euro liegen soll.
Araújo war unter Flick kein Stammspieler
Noch im Januar hatte der Uruguayer bei den Katalanen Marc-André ter Stegen als Kapitän abgelöst, war unter Cheftrainer Hansi Flick aber nie unumstrittener Stammspieler. So stand er in der vergangenen Spielzeit lediglich in 16 Pflichtspielen in der Startelf.
„Ich denke, es war der ideale Schritt für mich in dieser Phase meiner Karriere. Ich glaube, es war ein Schritt, den ich unbedingt gehen musste. Sobald ich von dem Interesse aus Liverpool hörte, ging alles wirklich sehr, sehr schnell“, begründete Araújo nun seinen Wechsel.
Bei Liverpool, Tabellenfünfter der vergangenen Premier-League-Saison, folgt der Rechtsfuß auf den zu Real Madrid abgewanderten Ibrahima Konaté.
Dem neuen LFC-Trainer Andoni Iraola standen bisher im Abwehrzentrum nur Kapitän Virgil van Dijk, der verletzungsanfällige Joe Gomez sowie die beiden Youngster Jeremy Jacquet und Giovanni Leoni, die ebenfalls mit Blessuren zu kämpfen haben, zur Verfügung.