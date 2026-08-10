Fix! Liverpool verpflichtet Barca-Kapitän

Felix Kunkel 10.08.2026 • 19:52 Uhr Ronald Araújo verlässt den FC Barcelona und schließt sich dem FC Liverpool auf Leihbasis an. Die Reds sollen sich auch eine Kaufoption gesichert haben.

„Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich freue mich sehr, bei diesem traditionsreichen Verein zu sein“, wird Araújo in der Vereinsmitteilung zitiert.

Bei seinem Stammverein Barcelona steht der 27-Jährige noch bis 2031 unter Vertrag. Berichten zufolge haben sich die Reds für Araújo auch eine Kaufoption gesichert, die bei beachtlichen 55 Millionen Euro liegen soll.

Araújo war unter Flick kein Stammspieler

Noch im Januar hatte der Uruguayer bei den Katalanen Marc-André ter Stegen als Kapitän abgelöst, war unter Cheftrainer Hansi Flick aber nie unumstrittener Stammspieler. So stand er in der vergangenen Spielzeit lediglich in 16 Pflichtspielen in der Startelf.

„Ich denke, es war der ideale Schritt für mich in dieser Phase meiner Karriere. Ich glaube, es war ein Schritt, den ich unbedingt gehen musste. Sobald ich von dem Interesse aus Liverpool hörte, ging alles wirklich sehr, sehr schnell“, begründete Araújo nun seinen Wechsel.

Bei Liverpool, Tabellenfünfter der vergangenen Premier-League-Saison, folgt der Rechtsfuß auf den zu Real Madrid abgewanderten Ibrahima Konaté.