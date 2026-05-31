Liverpool-Abschied offiziell

Maximilian Lotz 31.05.2026 • 20:15 Uhr Der FC Liverpool bestätigt den Abgang des Ex-Leipzigers Ibrahima Konaté. Wohin führt sein Weg?

Nach fünf Jahren beim FC Liverpool verlässt Ibrahima Konaté die Reds ablösefrei. Das hat der englische Topklub am Sonntag vermeldet.

Lange Zeit hatte vieles auf eine Verlängerung seines zum Saisonende auslaufenden Vertrags hingedeutet, doch zuletzt zeichnete sich eine überraschende Wende ab, die nun auch von offizieller Seite bestätigt wurde.

Konaté mit emotionalem Statement

„Vor fünf Jahren kam ich als junger Spieler mit großen Träumen hierher. Heute gehe ich mit Erinnerungen, die mich mein Leben lang begleiten werden“, schrieb der 27-Jährige in einem emotionalen Statement auf Instagram.

Für den Klub zu spielen sei eine Ehre gewesen, verbunden mit „unglaublichen Momenten“. Er schrieb von Höhen und Tiefen und erinnerte dabei auch an den schmerzhaften Verlust von Teamkollege Diogo Jota, der im vergangenen Jahr bei einen Autounfall starb. Der Verlust seines Vaters in diesem Jahr sei für Konaté zudem die härteste Phase in seinem Leben gewesen, schrieb er weiter.

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„Es fällt mir nicht leicht, mich zu verabschieden, aber es ist Zeit für eine neue Herausforderung und einen neuen Lebensabschnitt“, schloss Konaté sein Statement.

Presse zählt auch Bayern zu den Interessenten

Wohin der Weg des französischen Nationalspielers führt, ist noch offen. Die französische Sportzeitung L’Équipe nannte neben Real Madrid und dem FC Chelsea auch den FC Bayern als potenziellen Interessenten. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Konaté war im Sommer 2021 für 40 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig zum englischen Topklub gewechselt. Für die Reds bestritt der Innenverteidiger 183 Spiele (sieben Tore). 2025 wurde er mit Liverpool englischer Meister, 2022 holte er den FA Cup, zudem feierte er zwei League-Cup-Siege.