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Überraschender Abgang bei Hansi Flicks Barca naht

Überraschender Transfer steht bevor

Der FC Liverpool steht unmittelbar vor einer Verpflichtung von Ronald Araújo. Der Uruguayer soll auf Leihbasis an die Anfield Road wechseln.
Der Trainer des FC Barcelona Hansi Flick spricht über die aktuelle Form seines Kapitäns Araujo und was es für ihn braucht, um wieder zu alter Form zurückzufinden.
Maximilian Huber
Der FC Liverpool steht unmittelbar vor einer Verpflichtung von Ronald Araújo. Der Uruguayer soll auf Leihbasis an die Anfield Road wechseln.

Dieser Transfer kommt ein wenig aus dem Nichts! Der FC Liverpool steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einer Verpflichtung von Ronald Araújo.

Wie unter anderem die in Katalonien ansässige Tageszeitung Mundo Deportivo berichtet, wechselt der Uruguayer für eine Saison auf Leihbasis vom FC Barcelona nach England. Dem Bericht zufolge haben sich die Reds zudem eine Kaufoption gesichert. Das Gehalt des Verteidigers für die Saison 2026/27 übernimmt Liverpool, heißt es.

Araújo löste ter Stegen als Kapitän ab

Beim FC Barcelona steht der 27-Jährige noch bis 2031 unter Vertrag. Noch im Januar hatte Araújo Marc-André ter Stegen als Kapitän der Katalanen abgelöst, war unter Cheftrainer Hansi Flick aber nie unumstrittener Stammspieler.

In der Innenverteidigung hat Araújo Pau Cubarsí, Eric García und Gerard Martín vor sich. In Liverpool ist nach dem ablösefreien Abgang von Ibrahima Konaté (zu Real Madrid) ein Kaderplatz freigeworden.

(NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

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