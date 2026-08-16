Füllkrug-Rückkehr zu Werder wieder Thema?

SPORT1 16.08.2026 • 14:33 Uhr Niclas Füllkrug könnte wohl doch zu Werder Bremen zurückkehren. Neuste Medienberichte bringen eine Rückkehr des Stürmers ins Spiel.

Bahnt sich bei Niclas Füllkrug doch noch eine Rückkehr an die Weser an? Wie die DeichStube und die Bild berichten, soll Werder Bremen mit dem deutschen Mittelstürmer in Kontakt stehen und die Möglichkeiten eines Transfers ausloten. Demnach können sich sowohl der Bundesligist als auch der 33-Jährige eine erneute Zusammenarbeit vorstellen.

Der ehemalige Nationalspieler, dessen Vertrag bei West Ham United noch bis zum 30. Juni 2028 läuft, spielt bei den Hammers sportlich offenbar keine Rolle mehr. Nach seiner Rückkehr von der Leihe zum AC Mailand habe der Angreifer keine Perspektive im Team und beobachte daher den Markt, heißt es weiter.

Können sich Werder und West Ham auf Ablöse einigen?

Ein Hindernis bleibt wohl die Ablöse. West Ham möchte Füllkrug trotz seiner schwierigen Situation nicht ohne angemessene Transferentschädigung ziehen lassen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Nach Informationen der Bild war zuletzt ein Wechsel zum italienischen Erstligisten FC Venedig bereits weit fortgeschritten. Der Deal sei jedoch geplatzt, weil die Ablösevorstellungen des englischen Klubs zu hoch gewesen seien.

Werder hofft nun offenbar darauf, dass sich in den verbleibenden Wochen des Transferfensters noch eine Lösung ergibt. Für die Bremer wäre die Rückkehr des ehemaligen Torjägers, der bereits von 2019 bis 2023 für den Klub auflief, ein Coup für die Offensive.