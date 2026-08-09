Hansi Flick erklärt Aus von Barca-Kapitän

Alina Heidenreich 09.08.2026 • 14:26 Uhr Der FC Barcelona gibt seinen Kapitän wohl ab. Trainer Hansi Flick erklärt, warum er für den Verteidiger Ronald Araújo keine Verwendung mehr hat.

Ronald Araújo zieht es offenbar in die Premier League. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der 27-Jährige vom FC Barcelona nach Liverpool ausgeliehen werden – nun hat sich sein Trainer zu den Hintergründen geäußert.

„Ich halte Ronald für einen tollen Kerl und einen großartigen Spieler, aber unsere Spielweise unterscheidet sich von der, die er vertritt“, befand der deutsche Coach.

Flick musste oft auf Araújo verzichten

Unter Flick war Araújo kein unumstrittener Stammspieler. „Für mich ist es schade, es war schwierig, und ich konnte nicht so oft auf ihn zurückgreifen, wie ich es mir gewünscht hätte“, sagt der 61-Jährige.

Araújo hatte im Januar noch eine besondere Rolle übernommen und Marc-André ter Stegen als Kapitän abgelöst. Auf dem Platz kam der Uruguayer allerdings wenig zum Einsatz.

Araújo wurde in der Vergangenheit nicht nur von Verletzungen ausgebremst, auch mentale Probleme machten dem Verteidiger zu schaffen. Zuletzt zog er sich deshalb im vergangenen Winter zurück, nachdem er von den eigenen Fans wegen Fehlern auf dem Platz angefeindet worden war.

„Die Fehler der Vergangenheit haben ihn mental belastet“, sagte nun auch Flick. Er habe aber nun gesehen, „dass er glücklich ist, und wünsche ihm alles Gute. Er ist ein fantastischer Mensch und Spieler. Außerdem ein großartiger Kapitän. Veränderungen im Leben sind ganz normal.“