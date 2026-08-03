Mega-Transfer von Gakpo? So viel soll Liverpool fordern

SPORT1 03.08.2026 • 15:23 Uhr Der FC Liverpool hat angeblich einen Interessenten für Cody Gakpo an der Angel. Allerdings sollen die Reds ihm ein Mega-Preisschild verpasst haben.

Bahnt sich hier ein Transfer-Coup innerhalb der Premier League an? Tottenham Hotspur soll sich intensiv mit einer Verpflichtung von Cody Gakpo beschäftigen. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano wollen die Spurs zeitnah konkrete Gespräche über einen Wechsel des niederländischen Nationalspielers vom FC Liverpool führen.

Tottenham Hotspur müsste für den Offensivmann allerdings tief in die Tasche greifen: So soll Liverpool eine Ablöse von rund 85 Millionen Euro aufrufen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Gibt der FC Liverpool Cody Gakpo ab?

Der 27 Jahre alte Gakpo steht seit Januar 2023 bei den Reds unter Vertrag und kann sowohl auf dem linken Flügel als auch im Sturmzentrum eingesetzt werden. Der Niederländer absolvierte in der vergangenen Saison 51 Pflichtspiele für Liverpool und zählt weiterhin zu den wichtigen Offensivkräften an der Anfield Road. Dennoch gilt der Angreifer offenbar nicht als unverkäuflich.

Besonders für Tottenham wäre Gakpo ein echtes Statement auf dem Transfermarkt. Der aktuelle Vertrag des Offensivspielers beim FC Liverpool läuft noch bis zum 30. Juni 2030, weshalb die Reds in einer komfortablen Verhandlungsposition sind. Ob die Nordlondoner tatsächlich bereit sind, die geforderte Summe zu zahlen, dürfte sich in den kommenden Tagen zeigen.