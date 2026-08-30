Neuer Goretzka-Klub lässt Rekordstürmer in die Wüste ziehen

SPORT1 30.08.2026 • 23:06 Uhr Ollie Watkins verlässt Aston Villa und geht nach Saudi-Arabien. Die Einnahmen für den Rekordmann sprengen bei den Engländern eine Schallmauer.

Ollie Watkins verlässt Aston Villa und schließt sich Al-Hilal an. Wie sein neuer Klub bekanntgab, unterschrieb der englische Nationalspieler in Saudi-Arabien einen Vertrag bis 2029. Knapp 60 Millionen Euro plus mögliche weitere Millionen durch etwaige Boni erhält der Europa-League-Sieger für den Angreifer.

Der 30 Jahre alte Mittelstürmer stand seit 2020 für die Villans auf dem Platz und besaß dort eigentlich noch einen bis Sommer 2028 laufenden Vertrag. Auch deshalb liegt seine Ablöse jetzt mehr als 30 Millionen über seinem geschätzten Marktwert. Dieser wurde bei transfermarkt.de mit 25 Millionen beziffert.

Watkins beschert Villa weiteren Geldregen

Mit 91 Toren verliert der neue Klub von Leon Goretzka seinen Premier-League-Rekordtorschützen. Niemand traf in der Liga häufiger für die Birminghamer.

Insgesamt kommt Watkins auf wettbewerbsübergreifend 278 Einsätze und 155 Torbeteiligungen in sechs Jahren für Aston Villa.

Für die englische Nationalmannschaft bestritt Watkins bisher 24 Länderspiele und kam auch bei der abgelaufenen WM zu zwei Joker-Einsätzen.

Abhängig von den genauen Umrechnungen von englischen Pfund zu Euro kommt Aston Villa in diesem Sommer auf Transfereinnahmen von etwa 360 Millionen Euro und kratzt damit an einem Rekord. Bisher erreichte diese Summe nur die AS Monaco im Sommer 2018 durch die Abgänge von Kylian Mbappé, Fabinho & Co.