Transfermarkt: Rekordsumme für Nicolas Jackson?

SPORT1 26.08.2026 • 10:27 Uhr Nicolas Jackson spielt seit seiner Rückkehr zum FC Chelsea keine Rolle mehr bei den Blues. Trotzdem könnte ein Verein eine Rekordsumme für ihn bieten.

Nach seiner durchwachsenen Leihe zum FC Bayern hat Nicolas Jackson beim FC Chelsea keine Zukunft mehr. Nun zeichnet sich aber ein Ausweg für den Angreifer ab.

Wie der Telegraph berichtet, habe Aston Villa Gespräche über eine Verpflichtung des Senegalesen aufgenommen. Die Villans sollen sogar bereit sein, für Jackson die klubinterne Rekordsumme von 65 Millionen Pfund (rund 76 Millionen Euro) zu zahlen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Der Klub aus Birmingham hatte erst in diesem Sommer mit der Verpflichtung von Johan Manzambi für bis zu 70 Millionen Euro vom SC Freiburg einen Klubrekord aufgestellt.

Trifft Jackson bei Villa auf einen alten Bekannten?

Laut Transfer-Journalist Fabrizio Romano soll Jackson offen für einen Wechsel nach Birmingham sein. Bei Villa könnte es für Jackson auch ein Wiedersehen mit seinem letztjährigen Teamkollegen Leon Goretzka geben, der ebenfalls vor einer Unterschrift beim Team von Trainer Unai Emery stehen soll.