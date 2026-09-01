Ajax schnappt sich offenbar den nächsten Deutschen

Vincent Wuttke 01.09.2026 • 23:14 Uhr Nach Julian Brandt und Marc-André ter Stegen holt Ajax Amsterdam offenbar den nächsten Deutschen.

Thilo Kehrer steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Ajax Amsterdam. Der 29 Jahre alte Verteidiger wird nach übereinstimmenden Medienberichten von der AS Monaco an den niederländischen Rekordmeister ausgeliehen. Riesiger zeitlicher Druck liegt auf den Verantwortlichen jedoch nicht. In den Niederlanden schließt das Transferfenster erst am 2. September.

Die medizinische Untersuchung soll bereits absolviert worden sein, die Verträge sind den Berichten zufolge unterschrieben.

Kehrer folgt wohl auf Brandt und ter Stegen

Für Kehrer endet damit vorerst seine Zeit in Monaco. Der frühere Nationalspieler kam im Sommer 2024 von West Ham in das Fürstentum und spielte zuletzt sportlich nur noch eine Nebenrolle. In der aktuellen Saison sammelte das ehemalige Juwel des FC Schalke erst eine Spielminute. Nun sucht er bei Ajax eine neue Herausforderung und könnte sich eventuell auch wieder für den DFB empfehlen.

Dort hatte Kehrer im Juni 2025 im Spiel um Platz drei in der Nations League beim 0:2 gegen Frankreich noch 26 Minuten gespielt und damit seinen 28. Einsatz mit dem Adler auf der Brust absolviert.

In Amsterdam trifft der Defensivallrounder auf zwei prominente Landsmänner. Marc-André ter Stegen und Julian Brandt stehen seit diesem Sommer ebenfalls beim Eredivisie-Klub unter Vertrag. Kehrer komplettiert damit eine auffällige deutsche Achse bei Ajax (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker).