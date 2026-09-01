Der finale Countdown läuft, die Gerüchteküche brodelt und die Drähte laufen heiß: Es ist Deadline Day! Noch haben die Klubs der europäischen Top-Ligen ein paar Stunden Zeit, um ihre Kader zu verstärken – bis dahin bleibt die Spannung groß.
Die fixen Transfers am Deadline Day
Gabriel Jesús hat sich dem FC Barcelona angeschlossen. RB Leipzig holt ein früheres Juwel vom FC Barcelona. Und PSG-Juwel Ibrahim Mbaye zieht es nach England.
SPORT1 zeigt alle großen Transfers am Deadline Day.
Die Transfers am Deadline Day
Ilyas Ansah (Union Berlin) –> für 21 Millionen zu Hull City
Moussa Diaby (Al-Ittihad) –> für 30 Millionen zu Bayer Leverkusen
Gabriel Jesús (FC Arsenal) –> für 10 Millionen Euro zum FC Barcelona
El Chadaille Bitshiabu (RB Leipzig) –> Leihe mit Kaufoption zu Galatasaray Istanbul
Ibrahim Mbaye (PSG) –> für 55 Millionen zu Aston Villa
Marc Guiu (Chelsea) –> für 17 Millionen zu RB Leipzig
Robert Sánchez (Chelsea) –> Leihe zu Como
Santiago Giménez (AC Mailand) –> Leihe mit Kaufpflicht zu Porto
Kevin Mbabu (Midtjylland) –> ablösefrei zu Sampdoria Genua
Pape Matar Sarr (Tottenham) –> Leihe (3 Millionen Euro Leihgebühr) zu Juventus Turin
Lazar Jovanovic (VfB Stuttgart) –> für 7 Millionen zu Udinese Calcio