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Die fixen Transfers am Deadline Day

Die fixen Transfers am Deadline Day

Am letzten Tag der Sommer-Transferperiode ist noch einiges los. Gabriel Jesús schließt sich dem FC Barcelona an. Alle fixen Transfers im Überblick.
Nick Woltemade wechselt wohl auf Leihbasis nach Italien zu Juventus. Noch bis Montag war von einem Wechsel nichts bekannt – dann ging alles ganz schnell.
Thomas Sevastiadis
Am letzten Tag der Sommer-Transferperiode ist noch einiges los. Gabriel Jesús schließt sich dem FC Barcelona an. Alle fixen Transfers im Überblick.

Der finale Countdown läuft, die Gerüchteküche brodelt und die Drähte laufen heiß: Es ist Deadline Day! Noch haben die Klubs der europäischen Top-Ligen ein paar Stunden Zeit, um ihre Kader zu verstärken – bis dahin bleibt die Spannung groß.

Gabriel Jesús hat sich dem FC Barcelona angeschlossen. RB Leipzig holt ein früheres Juwel vom FC Barcelona. Und PSG-Juwel Ibrahim Mbaye zieht es nach England.

SPORT1 zeigt alle großen Transfers am Deadline Day.

Die Transfers am Deadline Day

Ilyas Ansah (Union Berlin) –> für 21 Millionen zu Hull City

Moussa Diaby (Al-Ittihad) –> für 30 Millionen zu Bayer Leverkusen

Gabriel Jesús (FC Arsenal) –> für 10 Millionen Euro zum FC Barcelona

El Chadaille Bitshiabu (RB Leipzig) –> Leihe mit Kaufoption zu Galatasaray Istanbul

Ibrahim Mbaye (PSG) –> für 55 Millionen zu Aston Villa

Marc Guiu (Chelsea) –> für 17 Millionen zu RB Leipzig

Robert Sánchez (Chelsea) –> Leihe zu Como

Santiago Giménez (AC Mailand) –> Leihe mit Kaufpflicht zu Porto

Kevin Mbabu (Midtjylland) –> ablösefrei zu Sampdoria Genua

Pape Matar Sarr (Tottenham) –> Leihe (3 Millionen Euro Leihgebühr) zu Juventus Turin

Lazar Jovanovic (VfB Stuttgart) –> für 7 Millionen zu Udinese Calcio

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