Die krassesten Deadline-Day-Transfers der Geschichte

Thomas Sevastiadis 01.09.2026 • 18:54 Uhr Zum Anlass des Deadline Day stellen wir Ihnen einige der spektakulärsten Deadline Day Transfers vor, die es in der jüngeren Fußball-Geschichte gegeben hat. Von CR7 bis Van der Vaart.

Anlass genug, um zurückzuschauen: Hier sind einige der spektakulärsten und überraschendsten Deadline-Day-Transfers des 21. Jahrhunderts.

Los geht es mit dem Blick auf Deutschland: Im vergangenen Jahr konnten die zwei großen deutschen Nordvereine am Deadline Day jeweils einen Wunschspieler per Leihe verpflichten. Mit völlig unterschiedlichem Resultat. Der HSV holte Fabio Vieira per Leihe vom FC Arsenal und der Portugiese konnte wesentlich dazu beitragen, dass die Rothosen nur wenig mit dem Abstiegskampf zu tun hatten. Genau ein Jahr später ist Vieira zurück, diesmal fest.

Werder Bremen lotste mit großen Hoffnungen Victor Boniface an die Weser. Der Nigerianer absolvierte elf Spiele ohne ein Tor zu schießen, ehe er einen Knorpelschaden erlitt und den Rest der Saison ausfiel. Das sind die zwei Gesichter des Deadline Day.

Alexander Isak und Gianluigi Donnarumma

Der Schwede Alexander Isak streikte sich im Sommer 2025 zum FC Liverpool. Der damalige englische Meister überwies 145 Millionen Euro an Newcastle United und brach somit den Rekord für den teuersten Premier-League-Transfer aller Zeiten.

Im selben Sommer und mit ähnlich zerrüttetem Verhältnis zu seinem vorherigen Arbeitgeber verließ Gianluigi Donnarumma PSG in Richtung Manchester City. Trotz des ersten Siegs in der Champions League konnten sich die beiden Seiten bei den Gehaltsverhandlungen nicht verständigen.

Scott McTominay

2024 vollzog die SSC Neapel einen der wichtigsten Transfers ihrer Vereinsgeschichte, als sie den späteren MVP Scott McTominay von Manchester United holten. Mit 18 Torbeteiligungen schoss er Napoli zum Scudetto und wurde in der Hafenstadt zur Legende.

Leonardo Bonucci und Randal Kolo Muani

Ein Jahr zuvor ereignete sich ein Transfer, der wohl länger in den Köpfen der Union-Fans bleiben wird. Der Europameister Leonardo Bonucci entschied sich für den Hauptstadt-Klub. Der Coup war vollbracht, aber die Euphorie hielt nur sechs Monate an.

Der Italiener enttäuschte auf ganzer Linie und war im Winter schon wieder weg. Randal Kolo Muani, der sich in der Vorsaison ins Blickfeld aller europäischen Topklubs gespielt hatte, verließ Frankfurt und kehrte in sein Heimatland zurück, zum Meister PSG. 95 Millionen war der Transfer teuer.

Cristiano Ronaldo

Der wohl prominenteste Name, der jemals am Deadline Day gehandelt wurde, ist niemand Geringerer als Cristiano Ronaldo. Im Sommer 2021 bahnte sich monatelang ein Wechsel zu Manchester City an, nachdem der fünfmalige Ballon d’Or-Sieger einen Wechselwunsch ausgesprochen hatte. Die Verhandlungen stockten und verspäteten sich so lange, dass der Erzrivale Man United den Transfer kaperte. Die Rückkehr des einstigen Weltfußballers an den Ort, wo er zu einem der größten Namen in der Fußballwelt wurde, war perfekt.

Nuno Mendes

Unterdessen lieh PSG einen jungen Nuno Mendes von Sporting Lissabon aus, den sie im Sommer darauf fest verpflichten sollten. Der Transfer lief damals unter dem Radar. Heute zählt der Linksverteidiger zur Weltklasse und ist ein wesentlicher Baustein der zwei Champions-League-Siege der Pariser.

Kepa

Kepa Arrizabalaga wurde am 31. August 2018 zum teuersten Torhüter der Welt, als der FC Chelsea sich dazu entschied, ihn als Courtois-Ersatz zu verpflichten. 80 Millionen Euro kostete der Baske, der sein Potenzial nie vollständig entfalten konnte.

Kylian Mbappé

2017 schlug PSG am letzten Transfertag wieder per Leihe zu. Diesmal fiel die Wahl auf Kylian Mbappé. Die Kaufpflicht, die im darauffolgenden Sommer gezogen wurde, bezog sich auf 180 Millionen Euro. Der Weltmeister entwickelte sich bei PSG trotz seiner spektakulären Leistungen immer mehr zum Problemfall und schloss sich 2024 ablösefrei Real Madrid an.

Julian Draxler

Für Schalke-Fans heute noch schwer zu verkraften ist der Wechsel von Julian Draxler zum Liga-Rivalen VfL Wolfsburg im Sommer 2015 für 43 Millionen Euro. Der Wechsel hat für viel Aufregung und negative Stimmung rund um den jungen Deutschen gesorgt. An seine Topform aus seinen Schalke-Jahren konnte er leider nie wieder anknüpfen.

Chicharito

Einen komplett überraschenden Transfer-Coup konnte sich Bayer Leverkusen sichern, als sie 2015 den wendigen Stürmer Chicharito verpflichteten. Der Mexikaner war in der Vorsaison noch an Real Madrid verliehen und konnte in Leverkusen zusammen mit Stefan Kießling ein kultiges Sturm-Duo bilden.

Gareth Bale

2013 brach Real Madrid alle vorherigen Transferrekorde und zahlte 101 Millionen Euro für Gareth Bale. Der Waliser wurde zuvor zum besten Spieler der Premier League gewählt und konnte mit den Königlichen in den Folgejahren – inklusive Fallrückziehers im Finale – mehrere Champions-League-Titel feiern. Die enorme Summe konnte auch deswegen gestemmt werden, weil Mesut Özil am selben Tag für 47 Millionen zum FC Arsenal wechselte.

Rafael van der Vaart

Der Niederländer wurde gleich zwei Mal zum Objekt der Begierde am letzten Tag der Transferperiode. 2010 ging van der Vaart von Real zu den Spurs und zwei Jahre später folgte seine lang ersehnte Rückkehr zum damaligen Bundesliga-Dino HSV.

Robinho

Der Transfer von Robinho zu Manchester City war definitiv einer von der bizarren Sorte. Der Brasilianer soll anscheinend bis zu seiner Ankunft im damaligen City of Manchester Stadium nicht gewusst haben, zu welcher Mannschaft er wechselt. Die Verhandlungen, die bis dahin mit dem FC Chelsea geführt wurden, konnten in letzter Sekunde von den Skyblues übernommen werden. Der Verein aus Manchester, der einige Tage zuvor erst von Scheich Mansour ergattert wurde, setzte direkt ein Zeichen im Transfermarkt.

Wayne Rooney

Als Sir Alex Ferguson 2004 einen jungen Mann aus Liverpool nach Manchester holte, stieß es auf enorme Empörung. Wayne Rooney wurde mit 18 zum damals teuersten Teenager aller Zeiten und entwickelte sich im nächsten Jahrzehnt zu einem der wichtigsten Spieler in der Geschichte des Vereins.

Ronaldo Nazario