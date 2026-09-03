FC Bayern: Probespieler wechselt zu Müller-Hummels-Klub

Vor wenigen Tagen absolvierte Rodrigo Dudok noch ein Probetraining beim FC Bayern, nun steht der neue Klub des Offensivtalents fest: Der 19 Jahre alte Uruguayer wagt den Schritt nach Europa und wechselt auf Leihbasis von Racing Club Montevideo zum portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora.
Neuer Klub für Bayern-Testspieler
Der Deal beinhaltet eine Kaufoption für das Offensiv-Talent, wie der Klub offiziell mitteilte. Bei Estrela Amadora trifft Dudok auf ein Umfeld mit Bayern-Bezug: Erst kürzlich stieg eine Investorengruppe beim Verein ein, zu der unter anderem die früheren FCB-Profis Thomas Müller und Mats Hummels gehören.
Zudem wurde mit Johannes Mösmang, dem langjährigen Player Manager des FC Bayern, ein neuer Vereinspräsident installiert. Im Juli hatte Estrela Amadora mit Lovro Zvonarek sogar einen Spieler vom deutschen Rekordmeister verpflichtet. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Dudok spielte beim FC Bayern vor
Statt eines direkten Sprungs zum deutschen Rekordmeister soll Dudok nun erste Auslandserfahrungen in Portugal sammeln. Der Youngster hatte Mitte August zunächst bei der zweiten Mannschaft der Münchner und später auch bei den Profis von Trainer Vincent Kompany vorgespielt.
Dudok war über das Netzwerk von Red&Gold Football nach München gekommen. Die Beteiligungsgesellschaft des FC Bayern und des Los Angeles FC hält seit 2023 die Mehrheit an seinem Heimatklub Racing Club Montevideo.
Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.