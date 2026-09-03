Rekordsumme für Ex-Bayern-Kandidat! Franculino wechselt zu Trabzonspor

Celine Kreimer 03.09.2026 • 14:14 Uhr Mittelstürmer Franculino Gluda Djú wechselt vom FC Midtjylland zum Erstligisten Trabzonspor. Für den 22-Jährigen zahlt Trabzonspor kurz vor Ende der türkischen Transferperiode eine Rekordsumme.

Erst letzten Sommer wäre er fast beim FC Bayern gelandet. Nun verkündete Trabzonspor kurz vor Ende des türkischen Transferfensters einen Rekordwechsel von Stürmer Franculino Gluda Djú. Der 22-Jährige erhielt einen Vertrag bis 2030. Trabzonspor bezahlt laut Transfermarkt eine Ablöse von 17 Millionen Euro an den FC Midtjylland – plus 15 Prozent Gewinnbeteiligung bei einem Weiterverkauf.

Ausgebildet wurde der Angreifer in der Jugend von Benfica Lissabon. In der Saison 23/24 wechselte er ablösefrei aus der U-23 zum dänischen Erstligisten FC Midtjylland.

Und lieferte dort ab: Franculino schoss sich in lediglich drei Jahren mit insgesamt 58 Toren in 117 Spielen zum drittbesten Torschützen der Vereinsgeschichte des FC Midtjylland. In der vergangenen Saison kam der Linksfuß in 17 Einsätzen auf 16 Tore und drei Vorlagen.

Im Juli verpflichtete Trabzonspor bereits den türkischen Nationalspieler Aral Şimşir für rund 15 Millionen Euro und holte Rechtsaußen Mohamed Salah vom FC Liverpool. Salah wechselte zwar ablösefrei, bekommt jedoch ein Jahresgehalt von rund 17 Millionen Euro netto.

Aktuell hat Franculino einen Marktwert von rund 22 Millionen Euro. Mit dem Transfer stieg der Kaderwert von Trabzonspor auf 187 Millionen Euro – Rekord in der Vereinshistorie. Dennoch liegt man damit immer noch weit hinter den Zahlen der türkischen Top-Clubs Galatasaray, Fenerbahce und Besiktas JK.