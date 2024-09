Triathlon: Extremsportler gelingt das Unmögliche

Dominik Hager , Manfred Sedlbauer 06.09.2024 • 14:43 Uhr 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen: Die Ironman-Distanz hat Jonas Deichmann an 120 Tagen hintereinander absolviert. Ein neuer Weltrekord und ein unfassbarer Hype sind die Folge.

Es gibt keine Worte dafür, die beschreiben können, was Jonas Deichmann in den letzten 120 Tagen geleistet hat. Der Extrem-Ausdauersportler hat am 5. September eine Challenge der Marke „Das klappt doch niemals“ gemeistert. Seit dem 9. Mai bestand seine tägliche Routine darin, einen Iron Man zu absolvieren, ehe er knapp vier Monate später als neuer Weltrekordinhaber am Ziel seiner Träume ankam.

Auf die bisherige Rekordmarke von 106 Tagen in Serie setzte er nochmal 14 Tage drauf. Die unfassbare Gesamt-Bilanz: 456 Kilometer Schwimmen, 21.600 Kilometer Fahrradfahren und 5063 Kilometer Laufen. Ein Sportpensum, für das Ottonormalverbraucher wahrscheinlich Jahrzehnte benötigen, wenn sie es überhaupt durchstehen würden.

Ähnlich unfassbar wie Deichmanns Leistungen ist auch der Hype, den der Weltrekordler mit seiner „Challenge 120″ ausgelöst hat. Darum war er beim Versuch, das scheinbar Unmögliche wahrzumachen, auch nie ganz alleine.

Täglich kamen mehr Menschen dazu, wenn sich Deichmann in der Triathlon-Hochburg Roth dazu aufgemacht hat, seinem Meisterstück einen Schritt näher zu kommen. Während manche Sportler einzelne Teilstrecken mit dem Extremsportler absolviert haben, schafften ambitionierte Triathleten auch schon mal einen kompletten Iron Man mit ihm. Andere waren einfach als Fan am Streckenrand dabei.

Deichmann: „Ein unvergesslicher Sommer für mich“

Am Donnerstagabend um 21:02 Uhr war es dann so weit. Deichmann überquerte, laut Pressemitteilung begleitet von mehreren hundert Begleitern, das Zieltor. Mit den Worten „Geil war‘s“ und „ein unvergesslicher Sommer für mich“ vollendete er eine noch nie dagewesene Ausdauerleistung. Für den Top-Sportler der Lohn nach einer auch mental herausfordernden Zeit.

Die Entscheidung, den Rekord in Roth und nicht auf Hawaii aufstellen zu wollen, hat sich letztlich als goldrichtig erwiesen. Deichmann hat den fränkischen Landkreis in eine Triathlon-Ekstase versetzt und für Bilder gesorgt, die man sonst wohl nur im Film Forrest Gump zu sehen bekommt.

Der Triathlon-Held war in der Region über Monate hinweg das Thema schlechthin - und scheint den stetigen Fan-Zuwachs reichlich genossen zu haben. „Macht heute jemand die Langdistanz?“, soll er täglich gefragt haben, bevor er zum morgendlichen Sprung in den Rothsee ansetzte. Alleine um den Rekord ging es ihm ohnehin nie. Seine Challenge diente ebenso dem guten Zweck und unterstützte die Laureus Sports for Good Foundation und die Kinder- und Jugendfeuerwehren im Landkreis Roth.

Felix Walchshöfer, Renndirektor des DATEV Challenge Roth, zeigte sich mächtig stolz auf die Leistung des Rekordmanns. „Ich trage eigentlich niemals Hüte, aber bei der Leistung von Jonas überlege ich mir, einen zu kaufen und ihn immer zu ziehen, wenn ich Jonas sehe. Was er in den letzten Wochen und Monaten geleistet hat, ist immer noch surreal und einfach historisch“, schwärmte er in der Mitteilung und hob dabei auch die Unterstützung der Bevölkerung hervor.

„Mein großer Dank geht auch an die vielen Menschen im Landkreis Roth, die Jonas Tag für Tag unterstützt haben, egal ob auf der Strecke oder am Straßenrand. Sie haben alle dazu beigetragen, dass Jonas‘ Projekt so erfolgreich verlaufen ist. Diese Menschen sind auch dafür verantwortlich, dass Jonas sich Roth als Ort seines Weltrekordes ausgesucht hat“, erklärte er. Darauf könne man „ungemein stolz“ sein.

Deichmann zwischen Ehrungen, Pflichten und neuen Träumen

Nach 120 Triathlon-Langdistanzen in Serie beginnt für Deichmann nun fürs Erste ein neues Leben. Dieses ist aber nicht so von Entspannung und Erholung geprägt, wie man sich das vorstellen würde.

Genauso wie es im Sport kein von „Von Null auf Hundert“ gibt, kann es auch kein „Von Hundert auf Null“ geben. Wie Deichmann im Interview mit SPORT1 verriet, gehe es nun darum, abzutrainieren, damit sich sein Körper wieder an den gewohnten Alltag anpassen kann - allerdings an einem geheimen Ort, fernab von Medien und Menschen.

Laut Bayern1 muss er zunächst an die 40 Stunden Sport pro Woche abspulen. Dabei möchte er jedoch auch Sportarten nachgehen, für die an den vergangenen 120 Tagen keine Zeit blieb. Zudem steht für Deichmann ein Besuch bei der Leistungsdiagnostik an, da seine Challenge auch Forschungen dienen soll.

Am Freitag soll Deichmann von der Stadt Roth feierlich empfangen werden, wozu auch die Öffentlichkeit eingeladen ist. Unter anderem sollen hier auch die gesammelten Spenden an die Kinder- und Jugendfeuerwehren in Roth übergeben werden. Geplant ist zudem ein Kurzurlaub, ehe sich Deichmann auf Vorträge und die Herausgabe seines Buchs „Weil ich es kann“ (1. November) vorbereiten muss.