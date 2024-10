Triathlon: Tertsch mit Titelchance bei WM-Finale

SID 18.10.2024 • 10:36 Uhr Bei der Triathlon-WM will Mixed-Olympiasiegerin Lisa Tertsch ihrem Olympia-Gold ein weiteres Highlight folgen lassen.

Mixed-Olympiasiegerin Lisa Tertsch könnte sich am Samstag als erste deutsche Triathletin zur Weltmeisterin auf der Kurzdistanz krönen. Die 25-Jährige geht als Drittplatzierte der Gesamtwertung in das Grand Final der World Triathlon Championships Series (WTCS) im spanischen Torremolinos. Anne Haug mit den Rängen zwei (2012) und drei (2013) sowie Laura Lindemann als Dritte (2020) waren bislang die bestplatzierten Deutschen in der WM-Serie.

Tertsch liegt 132 Punkte hinter der WM-Führenden Cassandre Beaugrand aus Frankreich und 18 Zähler hinter der zweitplatzierten Britin Beth Potter. Zur Verbesserung auf Position eins müsste die Darmstädterin mindestens zwei Plätze vor Olympiasiegerin Beaugrand und einen Rang vor Potter landen. In die WM-Wertung zählen drei Ergebnisse aus den Wettkämpfen in Yokohama, Cagliari, Hamburg, Olympia in Paris und Weihai sowie als viertes Resultat das Abschneiden in Torremolinos.

