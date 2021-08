„Der STAHLWERK Doppelpass“ startet mit dem neuen Moderator Florian König und den Stargästen Hasan Salihamidzic und Almuth Schult in seine 26. Saison: Am Sonntag live ab 11:00 Uhr auf SPORT1

Ismaning, 5. August 2021 – “Der STAHLWERK Doppelpass” präsentiert sich in der Saison 2021/2022 in einem neuen Gewand: Florian König übernimmt von Thomas Helmer die Gastgeber-Rolle des SPORT1 Flaggschiffs, das künftig aus einem neuen Set in der bewährten Location im Hilton Munich Airport Hotel gesendet wird. Am Sonntag, 8. August, begrüßt der 53-Jährige gemeinsam mit Co-Moderatorin Jana Wosnitza den Sportvorstand des FC Bayern München Hasan Salihamidzic sowie Almuth Schult, Torhüterin des VfL Wolfsburg und der deutschen Nationalmannschaft, zu seiner Dopa-Premiere. Zudem diskutieren in Deutschlands beliebtestem Fußballtalk Karlheinz Wild (kicker), Florian Wichert (t-online) und SPORT1 Experte Stefan Effenberg – live ab 11:00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV sowie im Stream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps. Zum Auftakt in seine 26. Saison widmet sich der “Doppelpass” unter anderem dem Kurs des FC Bayern, den Plänen am Transfermarkt, Schwierigkeiten in der Vorbereitung und dem Start von Neu-Trainer Julian Nagelsmann. Auch über die Verfolger Borussia Dortmund und RB Leipzig sowie die erste Hauptrunde des DFB-Pokals, unter anderem mit dem BVB-Gastspiel beim SV Wehen Wiesbaden, wird diskutiert. Leeds-Profi und Nationalspieler Robin Koch ist per Liveschalte dabei, er wird unter anderem über das Benefizspiel sprechen, das er zugunsten der Flut-Geschädigten organisiert – SPORT1 überträgt am Mittwoch, 11. August, live ab 20:15 Uhr – und über den neuen DFB-Coach Hansi Flick. Zum Saisonstart wird beim “STAHLWERK Doppelpass” auch wieder Publikum im Hilton Munich Airport Hotel vor Ort zugelassen sein.