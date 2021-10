SPORT1 zeigt deutsche Handball-Nationalmannschaft im Match gegen Portugal am 5. November live – Galaspiel zum 75-jährigen Bestehen von Luxemburgs Handballverband

Ismaning, 6. Oktober 2021 – Luxemburgs Handballverband, die Fédération Luxembourgeoise de Handball, feiert 75. Geburtstag und lädt zum Galamatch zwischen dem dreimaligen Weltmeister Deutschland und Portugal: SPORT1 überträgt am Freitag, 5. November, live sowohl im Free-TV, in den SPORT1 Apps als auch im 24/7-Stream auf SPORT1.de , Anwurf ist um 20:15 Uhr. Die Partie wird in der Arena des Nationalen Sportzentrums „Coque“ in Luxemburg-Kirchberg ausgetragen. Für das deutsche Team ist das Match eine wichtige Zwischenstation auf dem Weg zur EHF EURO 2022 in der Slowakei und Ungarn, die vom 13. bis 30. Januar stattfindet.