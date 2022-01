Die „Ally Pally“-Jahresendrally: SPORT1 punktet im Darts-Dezember mit hohen Reichweiten und startet mit WM-Finalrunden ins neue Jahr

In den ersten Tagen des neuen Jahres steht auf SPORT1 zunächst die Darts-WM weiter im Mittelpunkt: Heute ab 13:00 Uhr steht das Viertelfinale auf dem Programm. Morgen und am Sonntag beginnt die Berichterstattung über die großen Halbfinal- und Finalabende ab 17:00 Uhr mit Analysen und dem Countdown. Neben Darts liegt der Fokus auch auf dem Start der Fußball-Bundesliga ins Jahr 2022 – unter anderem im „STAHLWERK Doppelpass“ am 9. Januar ab 11:00 Uhr mit dem Comeback von Moderator Florian König. Auch auf Free-TV-Topspiele aus der easyCredit Basketball Bundesliga und der Volleyball-Bundesliga der Frauen können sich die Zuschauer zum Auftakt ins neue Jahr freuen: Morgen am 2. Januar, ab 15:00 Uhr mir der Partie NINERS Chemnitz gegen SYNTAINICS MBC und am Mittwoch, 5. Januar, ab 19:00 Uhr mit dem Spiel Hamburg Towers gegen Brose Bamberg. Aus der Volleyball-Bundesliga zeigt SPORT1 am Dienstag, 4. Januar, ab 18:30 Uhr die Begegnung Dresdner SC gegen VC Wiesbaden. Im Anschluss überträgt SPORT1 ab 20:25 Uhr das Halbfinal-Hinspiel aus der Champions Hockey League zwischen Red Bull München und dem finnischen Spitzenklub Tappara Tampere.