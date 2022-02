Der „Fantalk“ feiert 10. Geburtstag: Jubiläumssendung am Dienstag live ab 20:15 Uhr auf SPORT1 mit allen Infos zum Start des Achtelfinales der UEFA Champions League

Der Fußballtalk hat sich seit seiner Premiere rasch zu einem Zuschauermagneten entwickelt: Den besten Wert in der Spitze erzielte der „Fantalk“ mit 1,97 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren (Z3+) am 30. April 2013 parallel zum Halbfinale zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund, das dem BVB den Finaleinzug bescherte. 880.000 Zuschauer (Z3+) waren im Schnitt dabei. Noch höher war der Zuschauerschnitt beim bisherigen All-Time-High am 18. April 2017, als Bayern nach Verlängerung an Real Madrid scheiterte, und 940.000 Zuschauer den Talk verfolgten, in der Spitze schalteten 1,7 Millionen ein. In der aktuellen Saison war der „Fantalk“ bisher in der Gruppenphase am 2. November am stärksten gefragt, als 540.000 Zuschauer in der Spitze einschalteten.