Analyse zum Topspiel FC Bayern – BVB sorgt für Saisonrekord: Rund eine Million Zuschauer in der Spitze schalten beim „STAHLWERK Doppelpass“ auf SPORT1 ein

Ismaning, 3. April 2023 – Der Bundesliga-Klassiker FC Bayern München gegen Borussia Dortmund hat am vergangenen Wochenende die gesamte Fußball-Nation elektrisiert und SPORT1 beim „STAHLWERK Doppelpass“ Rekord-Einschaltquoten in der laufenden Saison beschert. Die Ausgabe von Deutschlands erfolgreichstem Fußball-Talk am gestrigen Sonntag verfolgten rund eine Million Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) in der Spitze und 770.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt auf SPORT1. In der werberelevanten Kernzielgruppe Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) schalteten 260.000 Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 9,8 Prozent entspricht – damit war SPORT1 am Sonntagmittag Marktführer. Darüber hinaus erzielte die zweieinhalbstündige Liveübertragung aus dem Hilton Munich Airport Hotel mit Moderator Florian König und Co-Moderatorin Jana Wosnitza einen starken Gesamt-Marktanteil von 6,8 Prozent (Z3+), in der jungen Zielgruppe der Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49) wurde sogar ein zweistelliger Marktanteil von 10,1 Prozent erreicht. In der Talk-Runde zu Gast waren Bayerns früherer Co-Trainer Hermann Gerland, Ex-BVB-Keeper Roman Weidenfeller, der ehemalige Bundesliga-Manager Heribert Bruchhagen, SPORT1 Chefredakteur Pit Gottschalk, Sky-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld und SPORT1 Experte Stefan Effenberg.