„My Greatest Moment“ – Sporthelden zeichnen ihre größten Momente: Mit dem heute gestarteten Projekt bringt SPORT1 Stars und ihre Karriere-Höhepunkte als einzigartige Kunstwerke zu den Fans

· Fans können die erstmals von den Stars selbst gezeichneten Motive ab sofort auf www.my-greatest-moment.de ansehen und erwerben – mit exklusiven Video-Interviews der Protagonisten

· Zum Start haben Stefan Effenberg, Andreas Brehme, Huub Stevens, Olaf Thon, Mario Basler, Ulf Kirsten, Didi Hamann, Guido Buchwald, Toni Schumacher und Jan Age Fjörtoft ihren „My Greatest Moment“ gezeichnet

· Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: „Wir von SPORT1 machen diese einzigartigen Momente zusammen mit unseren Sporthelden zu einem einzigartigen und wertvollen Souvenir für alle Fans. So wird dieser größte Moment unserer Helden für alle greifbar – als Erinnerungsstück, aufgeladen mit so vielen positiven Emotionen.“

Ismaning, 21. Mai 2023 – SPORT1 präsentiert „My Greatest Moment“ – Sporthelden werden zu Künstlern und zeichnen ihre größten Momente: Mit dem heute gestarteten und im „STAHLWERK Doppelpass“ der Öffentlichkeit präsentierten Projekt „My Greatest Moment“ bringt SPORT1 Sportler und ihre größten Momente mit ihren größten Fans zusammen. Die Sportler haben Geschichte geschrieben, nun zeichnen sie ihre größten Karriere-Momente nach und verewigen sie erstmals selbst – mit „My Greatest Moment“ als einzigartigem Kunstwerk. Die Fans können diese Motive ab sofort auf www.my-greatest-moment.de ansehen und als Erinnerungsstück erwerben – mit exklusiven Video-Interviews mit den Protagonisten, die während des Zeichnens gedreht wurden und in denen der jeweilige Moment noch einmal in eigenen Worten ausführlich beschrieben wird. Zum Start haben Stefan Effenberg, Andreas Brehme, Huub Stevens, Olaf Thon, Mario Basler, Ulf Kirsten, Didi Hamann, Guido Buchwald, Toni Schumacher und Jan Age Fjörtoft ihren #MyGreatestMoment gezeichnet. Neben bekannten Fußballstars sind in Zukunft zahlreiche weitere Motive mit bekannten Sportlerinnen und Sportlern geplant.

„My Greatest Moment“ – Sporthelden verewigen ihre größten Momente in einem selbst gezeichneten Bild

„Wo warst du, als…“ – diese Frage nach großen Momenten können Fans auch nach vielen Jahren so genau beantworten, weil sich die so unglaublich positiv besetzten Erinnerungen daran für immer im Gedächtnis eingebrannt haben und jedem Fan beim Gedanken daran immer noch ein seliges Lächeln ins Gesicht zaubern. Wo warst du bei diesen Sportmomenten für die Ewigkeit, welche Emotionen verbindest du persönlich mit diesen Momenten und mit wem hast du sie zusammen erlebt? Wo warst du zum Beispiel, als Andy Brehme 1990 im WM-Finale gegen Argentinien per Elfmeter traf – und ganz Deutschland ein Jahr nach dem Fall der Mauer in einen kollektiven Freudentaumel stürzte? Wo warst du, als Huub Stevens mit seinen Schalker „Eurofightern“ sensationell den UEFA Cup gewann? Wo warst du, als Kapitän Stefan Effenberg mit seinen Bayern in der UEFA Champions League triumphierte? So wie bei diesen Beispielen können die Fans ganz genau beantworten, was sie persönlich mit unvergesslichen Momenten der Helden ihrer Nationalmannschaft oder ihres Herzensklubs verbinden.

Ihren größten Moment zeichnen Sportstars jetzt erstmals selbst – und die Fans können dieses einzigartige Motiv als Erinnerungsstück erwerben: Das Bild ist in unlimitierter Auflage in verschiedenen Formen sowie auf unterschiedlichen Materialien und Produkten erhältlich. Begleitend zu jedem Bild gibt es über einen QR-Code ein Video zur Entstehung des jeweiligen „My Greatest Moment“, mit exklusiven Eindrücken der Protagonisten, die ihren größten Moment beim Zeichnen nacherzählen.

Zudem wird zu einem späteren Zeitpunkt eine limitierte Auflage von 250 Stück angeboten werden – handsigniert mit Autogramm. Die Originale werden im Rahmen einer Auktion ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt versteigert werden. Die Erlöse sollen anteilig für einen guten Zweck gespendet werden. Darüber hinaus sind im Rahmen von „My Greatest Moment“ in einem späteren Projektschritt auch digitale Sammlerstücke, wie zum Beispiel NFTs, der größten Sportmomente geplant.

Zum Start haben folgende Stars ihren „My Greatest Moment“ gezeichnet:

· Stefan Effenberg:

o FC Bayern München: Finger-Geste „Jetzt geht‘s los“ im UEFA Champions League Finale 2001.

o Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokalsieg und legendäre Tiger-Frisur in der Saison 1994/95.

· Andreas Brehme:

o Deutsche Nationalmannschaft: Elfmetertor zum 1:0-Sieg im WM-Finale 1990.

· Olaf Thon:

o FC Schalke 04: 6:6-Ausgleich im DFB-Pokal Halbfinale 1984 gegen den FC Bayern München.

· Mario Basler:

o Werder Bremen: Direkt verwandelter Eckstoß gegen den SC Freiburg am 10. März 1995.

· Ulf Kirsten:

o Bayer Leverkusen: Hattrick 1997 gegen den FC Bayern München.

· Huub Stevens:

o FC Schalke 04: UEFA Cup Triumph 1997 mit den „Eurofightern“.

· Didi Hamann:

o FC Liverpool: UEFA Champions League Sieg 2005 gegen den AC Milan nach 0:3-Rückstand.

· Guido Buchwald:

o VfB Stuttgart: Siegtor zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft 1992.

· Toni Schumacher:

o 1. FC Köln: Double aus Meisterschaft und Pokalsieg 1978.

· Jan Age Fjörtoft:

o Eintracht Frankfurt: Übersteiger-Tor zum dramatischen Klassenerhalt 1999.

Unterstützt werden die Protagonisten beim Zeichnen von dem Künstler Thomas Christ: Der aus Mainz stammende und in München lebende Künstler war bei den Produktionen vor Ort und gab den Sportstars vor und während der Umsetzung ihrer Zeichnungen handwerkliche Ratschläge.

SPORT1 plant im Rahmen des Projekts „My Greatest Moment“ in Zukunft neben bekannten Fußballstars auch zahlreiche weitere Motive mit bekannten Sportlerinnen und Sportlern, um das Angebot auf www.my-greatest-moment.de sukzessive weiter auszubauen, um auch Fans vieler weiterer Sportarten ihre größten Sportmomente nach unvergesslicher zu machen.

„Eines ist im Leben unbezahlbar: Die eigene Empfindung, das eigene Erleben eines großen Moments! Im Sport stellt sich genau diese Frage: Wem gehören die großen Momente, an die wir uns alle so gerne erinnern? Die Antwort lautet: Der Moment gehört den Protagonisten selbst – weil er nur es selbst so erlebt und empfunden hat und nur er es so emotional wiedergeben kann wie kein anderer. Mit all den großen und kleinen Geschichten rund um diesen einzigartigen Moment. Diese Erinnerungen sind unbezahlbar, weil es persönliche, hoch emotionale Erinnerungen sind – natürlich für den Protagonisten selbst, aber auch für die Fans, die mit dem Moment ihre ganz eigenen Erinnerungen verbinden: Wie, mit wem und wo sie diesen Moment erlebt haben. Um diese Entschlüsselung des Moments geht es“, erklärt Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH, zum Start von „My Greatest Moment“. „Wir von SPORT1 machen diese einzigartigen Momente zusammen mit unseren Sporthelden zu einem einzigartigen, wertvollen und sehr persönlichem Kunstwerk für alle Fans. So wird dieser größte Moment unserer Helden für alle greifbar – als Erinnerungsstück, aufgeladen mit so vielen positiven Emotionen.“

Alle Informationen über „My Greatest Moment“, zu den verschiedenen Protagonisten und ihren Bildern sowie den verschiedenen Angeboten und Preisen erhalten Fans auf www.my-greatest-moment.de . Der Vertrieb erfolgt über MYPOSTER, den Kooperationspartner von SPORT1. MYPOSTER ist ein erfolgreiches E-Commerce Unternehmen im Premium Digitaldruck mit vielen Produkten rund um das Thema Bilder. Seit 2011 bietet MYPOSTER seinen Kunden auf der Website www.myposter.de und in seiner App Fotoprodukte nach individuellen Wünschen.

