Deutschland-Premiere für EXATLON - das ist der neue Moderator für das Erfolgsformat

Eine der größten TV-Premieren in diesem Jahr für ein globales Erfolgsformat! Der Deutschland-Start von EXATLON findet im September auf SPORT1 im Free-TV statt. Heute hat SPORT1 den Moderator für das global erfolgreiche Sport-Reality-Format präsentiert: Jochen Stutzky wird die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei ihren Challenges in der Dominikanischen Republik als Host begleiten - große Emotionen, Jubel, Tränen und Lagerfeuer-Momente garantiert.

Weltweites Phänomen EXATLON: Dreh in der Karibik

EXATLON ist ein weltweit erfolgreiches Sport-Reality-Format, das unter anderem schon in den USA und Mexiko in zahlreichen Staffeln lief. Auch in Europa war EXATLON bereits in der Türkei, Rumänien, Ungarn und Slowenien zu sehen.