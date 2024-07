DEUTSCHLAND-PREMIERE FÜR EXATLON: JOCHEN STUTZKY WIRD MODERATOR DES NEUEN SPORT-REALITY-FORMATS

Ismaning, 24. Juli 2024 – Eine der größten TV-Premieren in diesem Jahr für ein globales Erfolgsformat: Der Deutschland-Start von EXATLON findet im September auf SPORT1 im Free-TV statt. Heute hat SPORT1 den Moderator für das global erfolgreiche Sport-Reality-Format präsentiert: Jochen Stutzky wird die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei ihren Challenges in der Dominikanischen Republik als Host begleiten – große Emotionen, Jubel, Tränen und Lagerfeuer-Momente garantiert. Jochen Stutzky ist seit 2006 für SPORT1 im Einsatz, aktuell moderiert er die „SPORT1 News“ und hat auch mehrfach schon Deutschlands beliebtesten Fußballtalk „Der STAHLWERK Doppelpass“ moderiert. EXATLON ist die Mega-Challenge, die selbst Champions ans Limit bringt: Die Teilnehmer:innen müssen sich in der Karibik intensiven physischen und strategischen Herausforderungen stellen, zudem sind Kameras 24/7 im Camp und während der Wettbewerbe im EXATLON Parcours dabei. Derzeit läuft die Castingphase für die Kandidat:innen, Bewerbungen sind unter www.exatlon.de möglich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

EXATLON ist ein weltweit erfolgreiches Sport-Reality-Format, das unter anderem schon in den USA und Mexiko in zahlreichen Staffeln lief. Auch in Europa war EXATLON bereits in der Türkei, Rumänien, Ungarn und Slowenien zu sehen. Das ebenso actionreiche wie unterhaltsame Format konnte die Marktanteile bei den jeweiligen ausstrahlenden Sendern erhöhen, im Zentrum stehen kurze schnelle Wettbewerbe voller Action und Parcours-Games mit Fokus auf Kraft, Schnelligkeit, Intelligenz und Geschicklichkeit. Die Dreharbeiten finden in einem eigens für diesen Zweck eingerichteten Produktionsstandort in der Dominikanischen Republik statt. Wer macht die bessere Figur und setzt sich durch: die teilnehmenden Promis, die Athlet:innen oder die Sportliebhaber:innen? Entscheiden darüber werden Einzel- und Teamwettbewerbe, die zum Teil Ausscheidungscharakter haben. Zugleich ist EXATLON auch ein Reality-Format, das die Zuschauer:innen mit den Kandidat:innen mitfiebern lässt und intime Einblicke in die Seelenlage der Protagonist:innen gewährt.