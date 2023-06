SPORT1 schließt Kooperation mit Coca-Cola zu den Special Olympics World Games Berlin 2023

● Partnerschaft mit Coca-Cola umfasst unter anderem Interviewformat „Auf ‚ne Coke mit...“ mit Athlet:innen der Special Olympics World Games Berlin 2023 sowie Presenting des „Special Olympics“-Channels auf SPORT1.de und der SPORT1 App

● SPORT1 berichtet als Teil der großen Medien-Allianz zu den Special Olympics World Games auf seinen TV-, Digital- und Social-Media-Kanälen umfangreich über die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung

● Evelyne De Leersnyder, Deutschlandchefin Coca-Cola GmbH: „Unser Ziel ist klar: Für die heranwachsende Generation und alle nachfolgenden sollte eine inklusive Gesellschaft selbstverständlich sein. Gemeinsam mit SPORT1 können wir noch mehr Sportfans von dieser Botschaft überzeugen.“

● Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: „Gemeinsam mit Coca-Cola feiern wir die Leistungen der Athlet:innen und die herausragende integrative Kraft des Sports mit all seinen positiven Emotionen – und machen uns stark für Vielfalt und Inklusion in unserer Gesellschaft!“

Berlin | Ismaning, 12. Juni 2023 – Gemeinsam mittendrin und #ZusammenUnschlagbar bei den Weltspielen der Inklusion: SPORT1 und Coca-Cola haben anlässlich der Special Olympics World Games Berlin 2023, die vom 17. bis 25. Juni zum ersten Mal in Deutschland stattfinden, eine Partnerschaft vereinbart. Im Rahmen der Kooperation mit Coca-Cola wird es vor und während der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung auf SPORT1 unter anderem ein eigenes Interviewformat mit dem Titel „Auf ‚ne Coke mit...“ mit Athlet:innen der Special Olympics World Games geben. Zudem wird Coca-Cola das Presenting des „Special Olympics“-Channels auf SPORT1.de und der SPORT1 App übernehmen.

In den insgesamt zehn Episoden von „Auf ‚ne Coke mit...“ werden Fußballprofi Felix Kroos, mit dem Coca-Cola zu den Special Olympics World Games Berlin 2023 kooperiert, und SPORT1 Reporterin Anne Kamphausen verschiedene Teilnehmer:innen der Special Olympics World Games Berlin 2023 vorstellen. Das Format zeigt SPORT1 auf seinen digitalen Kanälen und im TV in den „SPORT1 News – Special Olympics Spezial“, die von Montag, 19. Juni, bis Freitag, 23. Juni, jeweils ab 19:30 Uhr auf dem Programm stehen. Zudem wird Coca-Cola als exklusiver Partner der einstündigen Talksendung zu den Special Olympics am Samstag, 24. Juni, 18:00 Uhr, im Free-TV integriert. Den Startschuss zur Kooperation hat Julia Simic, viermalige DFB-Pokalsiegerin und Deutsche Meisterin mit dem VfL Wolfsburg, mit der Coca-Cola anlässlich der Special Olympics World Games Berlin 2023 ebenfalls kooperiert, am Sonntag voriger Woche im „STAHLWERK Doppelpass“ im Gespräch mit Florian König und dem Special Olympics World Games Teilnehmer und Schwimmer Dorian Burkardt gegeben.

Von Anfang an mit dabei: Coca-Cola ist Gründungspartner und globaler Sponsor der Special Olympics

Coca-Cola war Gründungspartner der globalen Special Olympics Bewegung im Jahr 1968 und ist seit 1991 Partner der Nationalen Bewegung. Bei den Special Olympics World Games Berlin 2023 ist Coca-Cola aktiv in Berlin dabei und unterstützt auf vielfältige Weise die Weltspiele und ihre wichtige Botschaft. Coca-Cola steht an der Spitze der Bewegung, die das grenzenlose Potenzial von Menschen mit geistiger Behinderung und die Kraft des Sports feiert, um Menschen zusammenzubringen und letztlich Leben zu verändern. Die langjährige Partnerschaft basiert auf den gemeinsamen Werten Optimismus, Akzeptanz und Inklusion.

Coca-Cola nutzt seine kommunikative Stärke und Reichweite, um das Thema Inklusion in das Bewusstsein der Menschen zu rücken. Hierfür kooperiert Coca-Cola im Rahmen der Special Olympics World Games Berlin 2023 mit Felix Kroos und Julia Simic. Die beiden Ex-Profifußballer:innen und heutigen Trainer:innen berichten auf ihren eigenen Instagram-Kanälen direkt von den Spielen und übernehmen teilweise den Coca-Cola Instagram-Account. Damit wird eine vielfältige Community von Sportfans erreicht und die Botschaft der Inklusion in den Mittelpunkt gerückt. Neben den Social-Media-Aktionen wird es weitere kommunikative Maßnahmen in TV- und Digitalmedien sowie im Out-of-Home-Bereich geben, um mit der Kampagne „Dein Support ist Real Magic“ die Aufmerksamkeit für die Special Olympics World Games Berlin 2023 zu steigern. Fußballfans werden dazu ermutigt, mit ebenso viel Leidenschaft bei den inklusiven Weltspielen mitzufiebern und den Athlet:innen auf diese Weise ihre Unterstützung zu zeigen.

Evelyne De Leersnyder, Deutschlandchefin Coca-Cola GmbH: „Vielfalt, Toleranz und Teilhabe sind nicht nur wichtige Kernwerte für ein gesellschaftliches Miteinander, sondern prägen Coca-Cola weltweit seit 137 Jahren. Als Premium Partner der Special Olympics World Games Berlin 2023 kommen wir einen wichtigen Schritt weiter in unserem globalen Engagement: Weltweit so viele Menschen wie möglich für die Idee der Inklusion zu gewinnen. Ganz nach unserem Motto: Refresh the World and Make a Difference. Denn unser Ziel ist klar: Für die heranwachsende Generation und alle nachfolgenden sollte eine inklusive Gesellschaft selbstverständlich sein. Gemeinsam mit SPORT1 können wir noch mehr Sportfans von dieser Botschaft überzeugen.“

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: „In fünf Tagen beginnen die Special Olympics World Games in Berlin. Zusammen mit unserem Partner Coca-Cola freuen wir uns darauf, der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung auf allen unseren Kanälen ihre mediale Bühne zu geben. Coca-Cola nutzt als Gründungspartner der globalen Special Olympics Bewegung die Reichweite unserer Multichannel-Plattform, um die Weltspiele zu unterstützen und die wichtige Botschaft zu transportieren, die uns allen am Herzen liegt: Gemeinsam feiern wir die Leistungen der Athlet:innen und die herausragende integrative Kraft des Sports mit all seinen positiven Emotionen – und machen uns stark für Vielfalt und Inklusion in unserer Gesellschaft!“

Die Special Olympics World Games Berlin 2023 auf SPORT1

SPORT1 ist Teil der großen Medien-Allianz, der zahlreiche weitere Sender und Medienunternehmen angehören, um den Special Olympics World Games Berlin 2023 und dem Thema Inklusion auch medial eine große Plattform zu bieten. Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform begleitet die Special Olympics World Games Berlin 2023 auf seinen TV-, Digital- und Social-Media-Kanälen mit einer umfangreichen Berichterstattung:

Bereits vor Beginn hat SPORT1 im „STAHLWERK Doppelpass“, Deutschlands populärstem Fußballtalk, am 4. Juni die Special Olympics World Games Berlin 2023 redaktionell mit eingebunden, um die Zuschauer:innen auch in seinem Leuchtturm-Format auf die Veranstaltung einzustimmen. Zudem ist am 24. Juni, 18:00 Uhr, im Free-TV auf SPORT1 eine einstündige Talksendung speziell zu den Special Olympics geplant. In eigenen „SPORT1 News – Special Olympics Spezial“ wird es von Montag, 19. Juni, bis Freitag, 23. Juni, jeweils ab 19:30 Uhr Tageszusammenfassungen aus den MITTENDRIN Studios in Ismaning geben – inklusive Interviews, Behind-the-Scenes und Filmbeiträgen rund um die Spiele.

In seinen Digital- und Social-Media-Angeboten bietet SPORT1 den Fans eine umfangreiche redaktionelle Berichterstattung mit News, Interviews und Hintergrundberichten – auf SPORT1.de und der SPORT1 App in einem eigenen „Special Olympics“-Channel. Die Artikel werden als zusätzlicher Service auch in leichter Sprache angeboten.

In Berlin wird SPORT1 mit einem eigenen Reporter:innen-Team präsent sein, das für die TV-, Digital- und Social-Media-Plattformen berichten wird.

Über die Special Olympics World Games

Die Special Olympics World Games sind das größte Sportereignis der Welt für Menschen mit geistiger Behinderung. Vom 17. bis 25. Juni finden sie in Berlin statt. Annähernd 7.000 Athlet:innen aus 190 Delegationen werden in 26 Sportarten miteinander wetteifern. Die meisten Wettbewerbe finden im Olympiapark am Olympiastadion und in der Messe Berlin statt. Alle Infos unter: www.berlin2023.org .

