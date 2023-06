Wer steigt in die 2. Bundesliga der Frauen auf – Viktoria Berlin oder der Hamburger SV? SPORT1 überträgt in Zusammenarbeit mit Stepstone das Relegationsrückspiel zwischen der Viktoria und dem HSV am Sonntag live ab 16:55 Uhr im Free-TV

Ismaning, 12. Juni 2023 – Showdown um den Aufstieg in die 2. Bundesliga der Frauen: SPORT1 zeigt das Relegationsrückspiel zwischen dem FC Viktoria Berlin und dem Hamburger SV am Sonntag, 18. Juni, live ab 16:55 Uhr im Free-TV sowie im 24/7-Stream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps. Sowohl Viktoria als auch der HSV träumen aktuell vom Sprung in die 2. Bundesliga: Viktoria, Meister der Regionalliga Nordost, hat sich perspektivisch als großes Ziel die Bundesliga auf die Fahnen geschrieben, doch der HSV gewann die Regionalliga Nord souverän und dürfte auch im Stadion Lichterfelde entsprechend Paroli bieten. Das Hinspiel entschied der HSV mit 3:0 für sich. Die Übertragung aus Berlin wird mit Unterstützung des Viktoria-Hauptsponsors Stepstone realisiert. Bereits im November 2022 hat SPORT1 in Zusammenarbeit mit Stepstone die Regionalliga-Partie von Viktoria Berlin gegen Türkiyemspor Berlin (2:1) live ausgestrahlt und damit für mehr Sichtbarkeit des Frauenfußballs gesorgt – denn es war zugleich die Free-TV-Premiere für Viktoria. Sein Engagement im Fußball der Frauen wird SPORT1 darüber hinaus ab der neuen Spielzeit noch einmal deutlich ausweiten: Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform wird als Highlight des jeweiligen Spieltags 22 Topspiele der Frauen-Bundesliga live und frei empfangbar für alle Fußballfans am Montagabend übertragen.

Lisa Währer, Managing Director bei FC Viktoria Berlin: „Wir danken unseren Partnern Stepstone und SPORT1, dass sie mit uns neue Wege gehen. Die Übertragung des entscheidenden Relegationsspiels ist ein weiterer Höhepunkt für uns und für den Fußball mit Frauen.“

Thorsten Otte, CFO von The Stepstone Group: „Als Hauptsponsor von FC Viktoria Berlin freuen wir uns sehr, bereits zum zweiten Mal eine Ausstrahlung eines Regionalligaspiels der Frauen im Free-TV zu ermöglichen. Denn durch unser Engagement als langfristiger Partner von Viktoria wollen wir für mehr Sichtbarkeit von Frauenfußball sorgen – und damit auch einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit leisten.“

Annika Rody, Director Media Rights bei SPORT1: „Bereits bei unserer ersten Live-Übertragung von Viktoria Berlin haben wir angekündigt, dieses spannende Klubprojekt auf dem anvisierten Weg in die Frauen-Bundesliga weiter zu begleiten. Daher freuen wir uns nun sehr, Viktorias Relegationsrückspiel um den Aufstieg in die 2. Liga gegen den HSV wieder auf der großen Free-TV-Bühne zu präsentieren und die tolle Partnerschaft mit Viktoria Berlin auszubauen. Diese Übertragung unterstreicht unser großes Engagement und ist auch ein schöner Vorgeschmack auf unsere Livespiele aus der Frauen-Bundesliga in der neuen Saison.“

Frauenteam des FC Viktoria Berlin mit prominenter Unterstützung und hohem Kapitaleinsatz

Den Fußball in Deutschland nachhaltig verändern und das Frauenteam des FC Viktoria Berlin in die Bundesliga führen – das war die Motivation der ehemaligen deutschen Nationalspielerin und zweimaligen Weltmeisterin Ariane Hingst, als sie gemeinsam mit Verena Pausder, Tanja Wielgoß, Felicia Mutterer, Katharina Kurz und Lisa Währer im Juli 2022 das FC Viktoria Berlin Frauenteam übernahm. Teil des Aufsichtsrats ist die gebürtige Berlinerin Franziska van Almsick. Neben van Almsick, die selbst auch Investorin ist, haben sich weitere 86 Investor:innen dem Projekt angeschlossen, darunter auch prominente Namen wie Maria Höfl-Riesch, Carolin Kebekus, Nikeata Thompson, Dunja Hayali oder Lea-Sophie Cramer. Insgesamt eine Million Euro Kapital fließen in das Team. Die Jobplattform Stepstone, die zu einer der führenden digitalen Recruiting-Plattformen der The Stepstone Group gehört, engagiert sich seit der Saison 22/23 als Hauptsponsor des FC Viktoria Berlin und ermöglicht die Ausstrahlung des Relegationsspiels auf SPORT1 – und sorgt damit für mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit des Frauenfußballs.

Die Frauen-Bundesliga ab der Saison 2023/2024 live auf SPORT1

SPORT1 engagiert sich verstärkt im Frauenfußball und bietet der Frauen-Bundesliga bis 2027 die große Primetime-Bühne im Free-TV: Die Sport1 GmbH hat bei der Vergabe der Medienrechte an der Google Pixel Frauen-Bundesliga durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) ein umfangreiches Rechtepaket für die Spielzeiten 2023/2024 bis 2026/2027 zur Auswertung in Deutschland erworben. Kern des Pakets sind 22 Livespiele pro Saison, die SPORT1 in der Regel zur besten Sendezeit am Montagabend präsentieren wird. Darüber hinaus wird Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform die Liga, die Klubs und vor allem die Spielerinnen an den Spieltagen und die ganze Woche über mit einer Rundumberichterstattung im Free-TV auf SPORT1, auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps, ihren Audio-Angeboten und ihren Social-Media-Plattformen mit rund sieben Millionen Fans und Followern begleiten.

Die Sendezeiten auf SPORT1 im Free-TV:

SPORT1

Sonntag, 18. Juni

16:55 Uhr live

Relegation zur 2. Bundesliga der Frauen

Viktoria Berlin – Hamburger SV, Rückspiel

