Starker Saisonauftakt: 1,01 Millionen Zuschauer in der Spitze verfolgen Samstagabendspiel Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC live auf SPORT1

Ismaning, 31. Juli 2023 – Der Auftakt der 2. Bundesliga hat SPORT1 eine sehr gute Quote eingebracht: 660.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) verfolgten den 1:0-Sieg von Fortuna Düsseldorf gegen Bundesliga-Absteiger Hertha BSC am Samstagabend live im Free-TV. In der Spitze schalteten 1,01 Millionen Zuschauer ein. Damit knackte SPORT1 bereits mit dem ersten Saisonspiel die Millionenmarke in der Spitze. Hinzu kamen starke Marktanteile von 3,1 Prozent (Z3+), 5,9 Prozent (M14-59) und 7,4 Prozent (M14-49). Die Marktanteile in den Zielgruppen M14-59 und M14-49 sind dabei die besten Marktanteile für ein Zweitliga-Livespiel auf SPORT1 seit der Saison 2016/17. Katharina Kleinfeldt feierte ihre Moderationspremiere auf SPORT1, Oliver Forster kommentierte und als Experte war Ex-Fortuna-Coach Oliver Reck im Einsatz. Weiter geht es mit der 2. Bundesliga live auf SPORT1 am Samstag, 5. August, mit dem ersten Heimspiel für Schalke 04 in der neuen Saison gegen den 1. FC Kaiserslautern live ab 20:30 Uhr, der Countdown startet bereits um 19:30 Uhr. Aus der VELTINS-Arena melden sich zum 2. Spieltag Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Ex-Schalke-Trainer Peter Neururer als Experte und Kommentator Markus Höhner.