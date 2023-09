SPORT1 gewinnt MediaMarktSaturn für Kooperation mit seiner neuen Marke BRANDSOME im Bereich Live-Shopping

Die Zukunft des Live-Shoppings: Neues interaktives Format für Consumer Electronics von MediaMarktSaturn wird am 18. und 25. September ab 19:00 Uhr live auf SPORT1 sowie anschließend als Livestream auf BRANDSOME.com verlängert

Timo Emmert, Managing Director MediaMarktSaturn E-Commerce GmbH: „Mit dem 360-Grad-Live-Shopping-Format von SPORT1 testen wir einen spannenden zusätzlichen Vertriebskanal, der unseren Omnichannel-Ansatz perfekt ergänzt und unsere Kanäle dabei eng miteinander verbindet.“

Matthias Reichert, CCO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: „Nach dem Start von BRANDSOME gewinnen wir mit MediaMarktSaturn eine europäische Top Brand für unser neues Live-Shopping-Angebot. Mit seiner starken Positionierung im Bereich Consumer Electronics passt das Unternehmen hervorragend zu diesem innovativen und interaktiven Shopping-Format.“

Ingolstadt | Ismaning, 14. September 2023 – Innovatives, interaktives und plattformübergreifendes Live-Shopping-Format von MediaMarktSaturn startet nächsten Montag: BRANDSOME, der im Juni gestartete neue Live-Shopping-Anbieter der Sport1 GmbH, hat mit MediaMarktSaturn, dem Elektronikhändler Nummer Eins in Deutschland, eine Partnerschaft vereinbart. Die Kooperation beinhaltet die Kreation und Umsetzung von mehreren Folgen eines neuartigen Live-Shopping-Formats für MediaMarktSaturn Deutschland, in dem ausgewählte Consumer-Electronics-Produkte und passgenaue Zusatzservices angeboten werden – alles aus einer Hand von BRANDSOME kreiert, inklusive crossmedialer Bewerbung direkt vor und während der Show zur zusätzlichen Reichweiten-Generierung. Premiere feiert das neue Format am Montag, 18. September, und am Montag, 25. September, jeweils ab 19:00 Uhr live auf SPORT1 im Free-TV. Im Anschluss geht die Show digital und live weiter auf BRANDSOME.com.

In dem neuen Format bietet MediaMarkt in der ersten Sendung unter anderem einen E-Scooter von SOFLOW und den neuen Portable TV von der MediaMarktSaturn-Eigenmarke PEAQ an. Die zweite Sendung wird sich den Gaming-Fans widmen. Hier warten perfekt abgestimmte Gaming-Komplett-Sets und weitere ausgewählte Gaming-Highlights auf die Zuschauer:innen. Über die MediaMarkt-Hotline oder alternativ einen QR-Code können die Zuschauer:innen weitere Infos erhalten oder die Angebote direkt erwerben. Im Anschluss an die TV-Sendungen auf SPORT1 geht das Format live auf BRANDSOME.com weiter. Dort haben die Zuschauer:innen während der moderierten Live-Shows in einem interaktiven Live-Chat nochmals die Möglichkeit, mit den Moderatoren, die hierfür von MediaMarktSaturn entsprechendes Produkt- und Servicewissen vermittelt bekommen, zu interagieren und Fragen zu stellen. Über die Live-Shows hinaus stehen im Free-TV nach den Erstausstrahlungen noch weitere Wiederholungen auf dem Programm (siehe alle Sendezeiten in der Übersicht). Zudem werden die Sendungen on-demand auch in der Mediathek auf SPORT1.de und der SPORT1 App sowie auf BRANDSOME.com abrufbar sein.

Timo Emmert, Managing Director MediaMarktSaturn E-Commerce GmbH: „Mit dem crossmedialen Live-Shopping-Angebot von SPORT1 testen wir einen spannenden Vertriebskanal, den wir eng mit unseren vorhandenen Kanälen verbinden können und steigern damit unsere Reichweite. Auch hier erhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, über unseren Webshop und unsere Hotline direkt mit uns oder den geschulten Moderatoren während der Live-Show zu interagieren, Fragen zu stellen und sich beraten zu lassen. Als Teil unserer Omnichannel-Strategie bieten wir unseren Kundinnen und Kunden damit eine weitere Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten und den für sie bequemsten Weg zu uns zu finden.“

Matthias Reichert, CCO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: „Nach dem Start von BRANDSOME vor wenigen Wochen und Format-Umsetzungen für die ersten Kunden gewinnen wir mit MediaMarktSaturn eine europäische Top Brand für unser neues Live-Shopping-Angebot. Mit seiner starken Positionierung im Bereich Consumer Electronics passt das Unternehmen mit seinen Produkten und Dienstleistungen hervorragend zu diesem innovativen und interaktiven Shopping-Format. Wir danken dem Team von MediaMarktSaturn für ihr Vertrauen in unsere neue Welt des Live-Shoppings und freuen uns darauf, dass Thema Liveshopping mit MediaMarktSaturn neu zu interpretieren.“

Nach Start im Juni: BRANDSOME bietet Kunden ein völlig neues Live-Shopping-Erlebnis

Die Zukunft des Live-Shoppings: Mit seiner Marke BRANDSOME (www.brandsome.com) bietet die Sport1 GmbH Unternehmen und Marken eine ganzheitliche und neuartige Lösung im Bereich Live-Shopping und entwickelt einzigartige Performance-Lösungen zum Aufbau neuer Vertriebs- und Kommunikationskanäle. Mit dem neuen Live-Shopping-Angebot schafft SPORT1 für Unternehmen neue Abverkaufskanäle. Mittels interaktivem Live-Chat und direkter Onlineshop-Integration entsteht eine unmittelbare crossmediale Interaktion mit der Zielgruppe – modern, interaktiv und leistungsstark.

BRANDSOME bietet Marken eine End-to-End-Commerce-Plattformlösung für alles rund um das Thema Live-Shopping – von der Produktion (Studios, Content, Branding) der Live-Shows bis zum Broadcasting über alle Kanäle (TV, Digital, Social). Die Angebotsvarianten reichen von einer Basic-Version, mit Produktion und Multi-Channel-Distribution der Live-Shopping-Shows, bis hin zu einer medialen Erweiterung – zum Beispiel mit Digital- und Social-Aktivierungen sowie Creator-Marketing-Dienstleistungen.

BRANDSOME bietet eine neue Art der Kundengewinnung und -bindung, die auf die Bedürfnisse der Kunden eingeht – unmittelbar, medien- und technologieübergreifend: BRANDSOME – die moderne ‚Shoptainment-Solution‘.

Nach dem Start im Juni hatte BRANDSOME als erste Kunden unter anderem bereits fitvia und den Automobilclub von Deutschland (AvD) gewonnen.

Über MediaMarktSaturn Deutschland

MediaMarktSaturn Deutschland ist mit rund 400 Media Märkten bzw. Saturn-Märkten und über 21.000 Mitarbeitenden Elektronikhändler Nummer Eins in Deutschland. Als Begründer der Kategorie Consumer Electronics definiert das Unternehmen sich und sein Umfeld jetzt neu: Mit dem Begriff „Experience Electronics“ beschreibt es seine Neupositionierung und zugleich das Leistungsspektrum für seine Kundinnen und Kunden. Mit den beiden starken Marken MediaMarkt und Saturn stellt das Unternehmen das Kundenerlebnis und die persönliche Beratung in den Mittelpunkt. Als erfolgreicher Omnichannel-Anbieter verzahnt MediaMarktSaturn Deutschland die stationären Märkte eng mit Onlineshops sowie mobilen Shopping-Apps. Kunden profitieren damit sowohl von den Vorteilen des Online-Shoppings als auch von der persönlichen Beratung und den umfassenden Serviceleistungen in den Märkten vor Ort. MediaMarktSaturn Deutschland ist Teil der MediaMarktSaturn Retail Group, die wiederum mehrheitlich zur CECONOMY AG gehört. Mehr Informationen unter www.mediamarktsaturn.com, www.mediamarkt.de und www.saturn.de. (Daten Stand per 30.09.2022)

Die Sendezeiten auf den SPORT1 Plattformen in der Übersicht:

SPORT1

Montag, 18. September

19:00 Uhr live

Live-Shopping-Show MediaMarktSaturn powered by BRANDSOME

SPORT1

Dienstag, 19. September

16:00 Uhr Wdh.

Shopping-Show MediaMarktSaturn powered by BRANDSOME

SPORT1

Mittwoch, 20. September

11:30 Uhr Wdh.

Shopping-Show MediaMarktSaturn powered by BRANDSOME

SPORT1

Donnerstag, 21. September

15:30 Uhr Wdh.

Shopping-Show MediaMarktSaturn powered by BRANDSOME

SPORT1

Montag, 25. September

19:00 Uhr live

Live-Shopping-Show MediaMarktSaturn powered by BRANDSOME

SPORT1

Dienstag, 26. September

16:30 Uhr Wdh.

Shopping-Show MediaMarktSaturn powered by BRANDSOME

SPORT1

Mittwoch, 27. September

11:30 Uhr Wdh.

Shopping-Show MediaMarktSaturn powered by BRANDSOME

SPORT1

Donnerstag, 28. September

15:30 Uhr Wdh.

Shopping-Show MediaMarktSaturn powered by BRANDSOME

SPORT1

Samstag, 30. September

09:30 Uhr Wdh.

Shopping-Show MediaMarktSaturn powered by BRANDSOME

