Großes Interesse an der Frauen-Bundesliga: 390.000 Zuschauer in der Spitze verfolgen Duell zwischen RB Leipzig und FC Bayern live auf SPORT1

Ismaning, 23. Oktober 2023 – Starker Fußballsonntag für SPORT1: Sowohl das Livespiel in der Google Pixel Frauen-Bundesliga als auch der „STAHLWERK Doppelpass“ wurden von den Zuschauern sehr gut angenommen. 290.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) verfolgten den 3:0-Erfolg des FC Bayern München bei RB Leipzig im Schnitt live im Free-TV. In der Spitze schalteten 390.000 Zuschauer (Z3+) ein. Hinzu kam ein guter Marktanteil von 1,2 Prozent (Z3+). Der Livestream erzielte zudem insgesamt rund 16.000 Aufrufe. Lili Engels moderierte, Christina Rann kommentierte und als Experte war Ex-Bundesliga-Profi Maik Franz im Einsatz. Top-Zahlen legte auch „Der STAHLWERK Doppelpass“ am Sonntag vor: Deutschlands beliebtesten Fußballtalk mit Florian König und Co-Moderatorin Katharina Kleinfeldt sowie Stargast Christoph Daum sahen 650.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt. In der Spitze waren 810.000 Zuschauer dabei. Der Marktanteil lag bei 6,7 Prozent bei Zuschauern Gesamt. Ein Saisonbestwert wurde im Bereich Marktanteil Männer 14-49 Jahre (M14-49) mit sehr guten 11,8 Prozent erzielt, in der Gruppe M14-59 wurden 10,1 Prozent Marktanteil erreicht. Der Livestream des „DOPA“, inklusive „Countdown Doppelpass“, erzielte insgesamt rund 72.700 Aufrufe.

Weiter geht es in der Frauen-Bundesliga auf SPORT1 am Montag, 6. November: Für Werder und Frankfurt ist das Match das erste Montagabendspiel in der Frauen-Bundesliga. Der Countdown startet um 19:00 Uhr, Anpfiff ist um 19:30 Uhr. In der Vorsaison etablierte sich Eintracht Frankfurt in der Spitzengruppe und landete auf Platz 3, die Bremerinnen schlossen die Tabelle auf Platz 8 ab. Die vergangenen beiden Duelle in der Bundesliga gingen an Frankfurt, kann Werder am 6. November nun den Trend brechen?