„Maximize Technology“: SPORT1 investiert in digitale Zukunft und gründet S1 Technology Hub mit Sitz in Warschau

Warschau | Ismaning, 5. Oktober 2023 – Expansion nach Polen für noch mehr Power im Digitalbereich: Die Sport1 GmbH investiert massiv in die Weiterentwicklung ihres vielfältigen digitalen Ökosystems und hat mit dem S1 Technology Hub einen eigenen Technologie-Hub mit Sitz in der polnischen Hauptstadt Warschau gegründet. Der S1 Technology Hub wird noch im vierten Quartal mit einem eigenen Team den Betrieb aufnehmen. Der S1 Technology Hub wird im Rahmen der neuen SPORT1 Wachstumsstrategie „Maximize Moments in Sports & Entertainment“ die Grundlage für die technologische Produktweiterentwicklung und Skalierung der unterschiedlichen Digitalangebote bilden.