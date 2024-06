HAPPYBET und SPORT1 vereinbaren weitreichende Partnerschaft im Bereich Sportwetten – neugestaltetes Glücksspielangebot „HAPPYBET – Partner von SPORT1“ gestartet

HAPPYBET wird offizieller Sportwettpartner der Multichannel-Sportplattform Nr. 1 im deutschsprachigen Raum

Neugestaltetes Glücksspielangebot „HAPPYBET – Partner von SPORT1″ in Deutschland und Österreich: Auf der HAPPYBET Website können wettbegeisterte Sportfans sicher und entspannt spielen

Wettangebot umfasst alle europäischen Fußball-Topligen und insgesamt Wettbewerbe in über 60 Sportarten – inklusive der Fußball-EM in Deutschland als eines der Highlights im Super-Sportjahr 2024

Integration und Bewerbung von „HAPPYBET – Partner von SPORT1″ in Formaten und Werbeumfeldern auf SPORT1 – mit Moderatorin Ruth Hofmann als Testimonial

Zusammenarbeit mit der Snaitech Group soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden

Mailand | Berlin | Ismaning, 13. Juni 2024 – Weitreichende Partnerschaft geschlossen – neugestaltetes Glücksspielangebot „HAPPYBET – Partner von SPORT1″ gestartet: Die Sport1 GmbH hat mit HAPPYBET, der Marke des Snaitech-Tochterunternehmens Trinity Bet Operations, eine langjährige Kooperation vereinbart, um wettbezogene Services in Deutschland und Österreich anzubieten. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird HAPPYBET offizieller Sportwettpartner der Multichannel-Sportplattform Nr. 1 im deutschsprachigen Raum. Auf der HAPPYBET Website können Sportfans in Deutschland und Österreich auf alle europäischen Fußball-Topligen und insgesamt auf Wettbewerbe in über 60 Sportarten setzen – natürlich auch auf die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland als eines der Highlights im Super-Sportjahr 2024. Dabei profitieren sie auch von täglichen Specials wie zum Beispiel Cashbacks, Wett-Boosts oder Bonusangeboten. In den kommenden Jahren planen HAPPYBET und SPORT1 ihre Zusammenarbeit weiter auszubauen.

„HAPPYBET – Partner von SPORT1″ wird umfangreich in Formaten und Umfeldern auf SPORT1 integriert – Moderatorin Ruth Hofmann neues Testimonial

Im Rahmen der weitreichenden Zusammenarbeit zwischen HAPPYBET und SPORT1 wird das Glücksspielangebot auch in ausgewählten Formaten von SPORT1 sowie mit einer umfangreichen Werbekampagne in zielgruppenaffinen und reichweitenstarken Werbeumfeldern auf sämtlichen TV-, Digital-, Audio- und Social-Media-Kanälen von SPORT1 integriert. Zudem wird HAPPYBET die hohe Bekanntheit der Marke SPORT1 auch für Marketing- und Kundenbindungsmaßnahmen nutzen.

Testimonial für „HAPPYBET – Partner von SPORT1″ wird Moderatorin Ruth Hofmann, die auch im Mittelpunkt der Werbekampagne steht und darin die Features, Vorteile und Benefits des Glücksspielangebots erklärt. Als beim Publikum beliebte On-Air-Protagonistin von SPORT1 verbindet Ruth Hofmann gute Unterhaltung mit großem Fachwissen – und steht auf diese Weise glaubhaft für die Verbindung zwischen Spaß und Seriosität im Sport. Auf SPORT1 moderiert Ruth Hofmann unter anderem das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Samstagabend, die „SPORT1 News“ und ist Co-Moderatorin bei „Der STAHLWERK Doppelpass“, Deutschlands bekanntestem Fußballtalk.

Die Partnerschaft zwischen einem der führenden Medienkonzerne in Deutschland und einem der größten Glücksspielbetreiber in Italien ist die erste ihrer Art in der Geschichte deutsch-italienischer Wirtschaftsbeziehungen und wurde dank der Zusammenarbeit mit Quirino Mancini, Mitbegründer des in London ansässigen Beratungsunternehmens SBC Advisory sowie Equity Partner von Tonucci & Partners, realisiert.

Fabio Schiavolin, CEO von Snaitech: „Die Partnerschaft mit SPORT1 ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg, den wir im Juli 2022 mit der Übernahme der Marke HAPPYBET eingeschlagen haben. Dieser Weg ist so ausgerichtet, dass er weitere Erfolge nach sich ziehen wird, die unsere Präsenz auf europäischer Ebene stärken werden. Im Laufe der Jahre hat Snaitech umfangreiches Knowhow aufgebaut und eine solide Marktposition in Italien erreicht. Mit unserem Entwicklungsplan für HAPPYBET wollen wir unsere Erfahrung auch in Deutschland und Österreich nutzen, zwei Märkten mit großem Potenzial, insbesondere im digitalen Bereich“.

Dr. Matthias Kirschenhofer, Co-CEO der Sport1 Medien AG und Geschäftsführer der Sport1 GmbH: „Wir haben mit HAPPYBET und Snaitech als einem der führenden Sportwettanbieter in Italien den optimalen Partner für den gemeinsamen Ausbau unserer Aktivitäten in dem für uns wirtschaftlich sehr interessanten Sportwettenmarkt gefunden. Mit der Kraft unserer reichweitenstarken Sportplattform sowie unserer hervorragendem Zielgruppenaffinität und dank der großen Erfahrung von Snaitech wollen wir unsere Zusammenarbeit in den kommenden Jahren sukzessive erweitern – und gemeinsam eine langfristige Erfolgsgeschichte schreiben.“

„Wir sind sehr stolz auf diese mehrjährige Partnerschaft mit SPORT1, der Multichannel-Sportplattform Nr. 1 im deutschsprachigen Raum. Dies ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unseres Zukunftskonzepts, das mit dem Launch unserer neuen Homepage startet und sich auf alle unsere Plattformen ausdehnt. Die Zusammenarbeit hat die Kreation von qualitativ hochwertigen Inhalten zum Ziel. Sie wenden sich an das große Publikum der SPORT1 Kanäle und an alle Sportfans, um ihnen ein noch interessanteres und innovativeres Spiel-Erlebnis zu bieten“, ergänzt Michele Sessa, Director of Institutional Affairs bei Snaitech und Managing Director von HAPPYBET.

„Unsere Stärken potenzieren sich im Rahmen der Partnerschaft: HAPPYBET und die Snaitech Group bringen ihr tiefgreifendes Knowhow als Anbieter von Gambling- und Sportwettangeboten ein, die ideale Ergänzung zu unserer Marktpositionierung im deutschsprachigen Raum und unserer Marketing-Kompetenz. Die wichtigste Nachricht für alle sport- und wettbegeisterten Nutzer in Deutschland und Österreich: Sie profitieren von unserer Partnerschaft dank attraktiver Inhalte und Angebote“, fügt Christian Madlindl, COO der Sport1 GmbH und Geschäftsführer der Magic Sports Media GmbH, hinzu.

Über die Snaitech Group

Die Snaitech Group ist in Italien einer der führenden Anbieter im Bereich des legalen Glücksspiels. Das Unternehmen ist in den Bereichen Betting Retail (mit einem Marktanteil von 20 Prozent), AWP-Automaten (15 Prozent Marktanteil) und Online-Glücksspiel und -Wetten (mit einem Gesamt-Marktanteil von 10,2 Prozent) tätig. Im Jahr 2023 verzeichnete Snaitech einen Umsatz von 946,6 Millionen Euro, der über Online-Kanäle und das Netzwerk von mehr als 2.000 Wettshops sowie über die rund 38.000 AWPs und mehr als 10.000 VLTs im ganzen Land erzielt wurde. Mitte 2018 wurde Snaitech Teil der Playtech PLC-Gruppe, einem der führenden globalen Akteur in der Entwicklung von Software und Dienstleistungen für die Glücksspielindustrie mit mehr als 7.700 Mitarbeitern und Niederlassungen in 19 Ländern.

