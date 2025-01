SPORT1 JOINS THE MUUVMENT – STRATEGISCHE KOOPERATION MIT MUUVR: SCHWEIZER STARTUP BIETET MIT SEINER INNOVATIVEN APP DAS ERSTE ECHTE LOYALITÄTSPROGRAMM FÜR DEN SPORT

Zürich | Ismaning, 22. Januar 2025 – SPORT1 geht weiteres Engagement im Bereich New Biz ein mit MUUVR – The Sports Loyalty Program: Die Sport1 GmbH hat mit der Muuvr Labs AG eine umfangreiche strategische Partnerschaft vereinbart. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erwirbt SPORT1 Gesellschafteranteile an dem Schweizer Startup mit Sitz in Zürich und bewirbt MUUVR reichweitenstark auf den SPORT1 Plattformen im TV-, Digital-, Audio- und Social-Media-Bereich. Durch die strategische Partnerschaft mit MUUVR baut SPORT1 seine Neugeschäftsaktivitäten im Profit Center NEW BIZ der SPORT1 MEDIEN Gruppe weiter aus.