SPORT1 KNACKT ERSTMALS BEI DER DARTS-WM 2025 DIE ZWEI-MILLIONEN-MARKE IN DER SPITZE – DAS DARTS-WM FINALE LITTLER VS. VAN GERWEN HEUTE LIVE AUF SPORT1

Ismaning, 3. Januar 2025 – Der Höhepunkt der Darts-WM mit dem heutigen Endspiel steht kurz bevor und das Pfeile-Spektakel liefert weiter Top-Quoten auf SPORT1: Im Schnitt verfolgen am Donnerstagabend 1,69 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (Z3+) die Halbfinal-Matches – mehr als im Vorjahr. In der Spitze sehen dabei sogar erstmals 2,1 Millionen Zuschauer (Z3+), wie sich Michael van Gerwen und Luke Littler mit dominanten Auftritten ihre Finaltickets sichern. In der Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49) ist SPORT1 mit einem hervorragenden Tagesmarktanteil von 8,5 Prozent einmal mehr Marktführer. Mit den Halbfinalpartien in der Primetime erreicht der Sender in der Zielgruppe M14-49 durchschnittlich 522.000 Zuschauer und einen starken Marktanteil von 24,7 Prozent. Darüber hinaus verzeichnet die Liveübertragung aus dem „Ally Pally“ mit Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele und den Experten Max Hopp und Robert Marijanovic im Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps am Donnerstag rund 806.000 Abrufe.

Titelshowdown im „Ally Pally“ – Darts-WM Finale zwischen Littler und van Gerwen

Die Darts-WM 2025 findet im heutigen Finale zwischen Luke Littler und Michael van Gerwen ihren Höhepunkt. SPORT1 startet die Übertragung mit dem Countdown live ab 19:10 Uhr. Die Partie beginnt um 21:00 Uhr.

Für den 17-jährigen Littler ist es ein Jahr nach dem spektakulären Finaleinzug bei seinem Debüt bereits das zweite WM-Endspiel. Macht sich der „Prince of the Palace“ in seinem zweiten Anlauf zum jüngsten Weltmeister der Darts-Historie? Littler, auch bekannt als „The Nuke“, scheint bereit für den finalen Kampf um die Sid Waddell Trophy – der Engländer gewann sein Halbfinale gegen Stephen Bunting am Donnerstag bei einem dominanten Auftritt mit 6:1.

Sein Endspielgegner „MvG“ kann sich in diesem Jahr zum vierten Mal die WM-Krone aufsetzen. Der niederländische Topstar steht nach einer ebenfalls souveränen 6:1-Vorstellung im Halbfinale gegen Chris Dobey nun zum siebten Mal im WM-Finale. Wer entscheidet den Titelshowdown für sich und wird neuer Weltmeister?

Zum 21. Mal in Folge #mittendrin: Die Darts-WM 2025 im Free-TV

Bereits seit 2004 ist die Weltmeisterschaft auf SPORT1 zu Hause. In diesem Jahr überträgt der Sender damit bereits zum 21. Mal in Folge das Pfeile-Spektakel aus London im Free-TV. Von der Darts-WM 2025 zeigt SPORT1 bis zum Finale am 3. Januar insgesamt rund 122 Livestunden im Free-TV. Die WM-Übertragungen werden on-Air vom Kommentatoren-Duo Basti Schwele und Robert Marijanovic begrüßt. Aus London meldet sich Moderatorin Katharina Kleinfeldt, die über das komplette Turnier hinweg Interviews und Eindrücke direkt aus dem „Ally Pally“ liefert, Experte an ihrer Seite ist Darts-Profi Max Hopp.

So präsentiert SPORT1 die #DartsWM digital

Als Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform bildet SPORT1 die Darts-WM nicht nur umfangreich im TV, sondern über sämtliche digitale Plattformen ab: Alle 28 WM-Sessions werden entweder parallel zum Free-TV im kostenlosen 24/7-Livestream oder in Einzel-Livestreams auf SPORT1.de , in der SPORT1 App sowie auf YouTube übertragen. Darüber hinaus werden die Fans über die Online-, Mobile- und Social-Media-Angebote von SPORT1 mit Videos, News, Interviews, Livetickern, einem Darts-WM-Tagebuch und vielem mehr versorgt. Zudem gibt es wieder den WM-Spielplan im Turnierbaumformat zum Download sowie einen Daily Newsletter mit allen Highlights, der hier abonniert werden kann. Hinzu gibt es erstmals ein Tippspiel , bei welchem die Darts-Fans Preise gewinnen können. Darts-Unterhaltung für die Ohren liefert „Checkout – Der Darts-Podcast“, der auf SPORT1.de, in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen mit einem täglichen Round-Up erscheint.

Quellen: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: TV; Auswertungstyp TV; produktbezogen, SPORT1 Medienforschung; Video Views SPORT1 Plattformen inkl. Livestream: AT Internet; Social Reporting (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok und YouTube), Stand: 3. Januar 2025

