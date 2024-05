Hype ungebrochen! Erster Auftritt des Wunderkinds - dabei läuft nicht alles rund

Die 22-Jährige begann dabei sehr stark und erzielte elf der ersten 19 Punkte Indianas. Zur Pause hatte sie sogar bereits 16 Zähler auf dem Konto, ehe sie in der zweiten Hälfte - auch aufgrund von Foulproblemen - nur noch seltener in Erscheinung trat.

Wichtiger Wurf von Clark wird geblockt

Es wurde jedoch auch deutlich, dass es dem Basketball-Wunderkind in der WNBA nicht mehr ganz so leicht wie am College fallen wird, als sie 30 Sekunden vor Schluss bei ihrem Versuch geblockt wurde, ihr Team in Führung zu bringen.