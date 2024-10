Basketball: Deutsche Bescheidenheit im Moment des Triumphs

Nach dem Einzug in das WNBA-Endspiel spricht Leonie Fiebich über die Leistung des Teams und verrät, warum Sie im Moment des entscheidenden Wurfs nicht gejubelt hat.

Das deutsche WNBA-Duo Leonie Fiebich und Nyara Sabally ist mit New York Liberty nur noch einen Sieg vom Meistertitel entfernt. Mit 80:77 (35:43) gewann das Team der Deutschen gegen die Minnesota Lynx, holten dabei einen 15-Punkte-Rückstand auf und gingen in der Best-of-Five-Finalserie mit 2:1 in Führung.