WNBA: Fiebich und Sabally greifen nach Titel!

Leonie Fiebich und Nyara Sabally greifen in der US-Basketball-Profiliga WNBA mit New York Liberty nach dem Titel. Im vierten Halbfinale nutzen die deutschen Nationalspielerinnen mit New York den zweiten Matchball zum Weiterkommen.

Leonie Fiebich und Nyara Sabally greifen in der US-Basketball-Profiliga WNBA mit New York Liberty nach dem Titel. Im vierten Halbfinale nutzen die deutschen Nationalspielerinnen mit New York den zweiten Matchball zum Weiterkommen.

Leonie Fiebich und Nyara Sabally greifen in der US-Basketball-Profiliga WNBA mit New York Liberty nach dem Titel. Im vierten Halbfinale nutzte das Team um die beiden deutschen Nationalspielerinnen durch ein 76:62 bei Titelverteidiger Las Vegas Aces den zweiten Matchball zum Einzug ins Finale. Im Vorjahr hatte New York die Finalserie gegen Las Vegas 1:3 verloren, nun ging das Halbfinale (best of five) mit 3:1 an die Liberty.