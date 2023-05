Rhein Fire Headcoach: Deutschland ist Football-"Epizentrum"

Headcoach Jim Tomsula (55) von Düsseldorf Rhein Fire sieht Deutschland bei der Etablierung der European League of Football (ELF) in einer tragenden Rolle. „Ich habe immer geglaubt, dass Europa insgesamt ein Ort für American Football ist“, sagte der frühere NFL-Coach der Rheinischen Post : „Das Epizentrum dafür ist Deutschland.“

Die im Sommer 2021 gestartete ELF verfolge zudem ein besseres Konzept als die NFL Europe, die seit den Neunzigerjahren und bis 2007 existierte. Die NFL habe damals "eine amerikanische Blase genommen und hierhergesetzt. Das hat nicht funktioniert", sagte Tomsula: "Jetzt haben wir Teams in Besitz von Deutschen, Schweizern oder Italienern. Die meisten Coaches und Spieler sind einheimisch. Jetzt investieren wir in die Entwicklung des Spiels und die Kultur innerhalb des Footballs. Perfekt."

In eine Konkurrenzsituation zum etablierten Fußball gerate sein Sport dabei nicht: "Das wirst du nicht gewinnen. Was ich nur sage: Es gibt einen Platz für American Football. Fußball wird niemals der König in Amerika sein. Aber es wächst, es hat einen guten Platz, es funktioniert zusammen. Sie stehlen keine NFL-Fans. Und Football stiehlt keine Fußball-Fans. Wir konkurrieren nicht."