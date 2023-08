Plötzlich traf er keinen Ball mehr - wundersames Rätsel um Baseball-Star

Der 28. Mai 2023. Ein Tag, der Anthony Rizzos Leben nachhaltig verändern sollte, wovon er selbst allerdings gar nichts mitbekam. Vorher war er einer der Eckpfeiler der New York Yankees, seit Ende Mai wirkte der Star, der seit 2011 in der MLB spielt, plötzlich wie ein blutiger Anfänger.

Fast 50 Spiele lang schien der US-Amerikaner von jeglichem Talent befreit. Nach eigener Aussage sah es so aus, als „hätte ich keine Ahnung, was ich tue, aber ich habe mein Bestes gegeben.“ Dem 33-Jährigen gelang beispielsweise nur ein Home-Run in 46 Spielen, obwohl er in dem Zeitraum vor dem ominösen Datum elf Home-Runs in 53 Spielen erzielte.